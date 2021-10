Ordino tanca el segon trimestre amb un balanç positiu de més de 200.000 euros

OrdinoEl comú d'Ordino ha tancat el segon trimestre de l'any amb un superàvit de 223.802.75 euros. A 30 de juny del 2021, l'execució pressupostària de la despesa és de més de 5,2 milions, el que representa un 32,52% del total del pressupost modificat. Pel que fa als ingressos, han estat de més 1,5 milions. En aquest sentit, la cònsol menor, Eva Choy, qui ha estat l'encarregada d'encapçalar la sessió de consell de comú en absència del cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha manifestat que el comú té un dèficit compromès de 4,8 milions que "es preveu finançar amb el romanent de tresoreria positiu que tenim dels exercicis anteriors i amb els ingressos de l'exercici en curs que encara no hem tingut". A més, ha indicat que no es preveu cap canvi per l'endeutament. En aquest punt, el conseller de l'oposició, Enric Dolsa, ha recordat que des de X'Ordino valoraran els comptes a final d'any, ja que és quan "es reflecteix la realitat del que ha passat al comú".

La sessió d'aquest dijous també ha servit per aprovar la cessió d'un terreny comunal al Govern per a la creació d'una nova central hidroelèctrica. "Està prevista dins el Pla Sectorial d'Infraestructures Energètiques d'Andorra", ha indicat Choy, qui ha especificat que els terrenys es troben a la zona de Tristaina, Rialb i el Serrat.

D'altra banda, Dolsa s'ha abstingut en l'aprovació definitiva de la modificació del Pla d'Ordenació i Urbanisme de la parròquia. De fet, ha justificat la seva decisió manifestant que se'ls va traslladar la informació el passat divendres i que els membres del seu equip encara se l'estan mirant. "Hem preferit abstenir-nos, mirar el que es proposa, i en el proper comú, entrarem la pregunta i farem el nostre exposat", ha explicat. En resposta, la cònsol menor ha informat que les modificacions es tracten d'errades en els redactats, i que per tant, són correccions i no modificacions.

Finalment, la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, ha remarcat que és una llàstima que no tots els consellers, tant de la majoria com de la minoria, assisteixin a les comissions i als consells de comú. De fet, aquesta problemàtica ja es va tractar en alguna sessió anterior i ha recordat que la majoria es va comprometre a treballar el tema i que es tindria en compte, repercutint en el salari dels consellers. Per la seva banda, Choy ha comentat que des de la majoria ho estan treballant i que s'inclourà dins de l'ordinació del pressupost que s'ha d'aprovar el mes vinent. La voluntat és que "les remuneracions dels consellers vagin en funció a la seva presència a les comissions i als consells de comú", ha declarat.