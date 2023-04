Pere López reconeix la derrota i culpa la dispersió del vot

Andorra la VellaEl PS no ha aconseguit, segons el percentatge de vot escrutat fins al moment, aconseguir cap victòria a les territorials. A Ordino s'ha quedat a 57 vots de la llista d'Acció Comunal d'Ordino + Demòcrates + Liberals. Amb l'escrutini de la circumscripció nacional al 77%, Concòrdia ha aconseguit posicionar-se com a la primera força del bloc progressista. "No és el resultat que esperàvem aconseguir a aquestes eleccions", ha assegurat Pere López, que també ha insistit que cal obrir un període de reflexió al partit, sense fer referència a la possibilitat de dimitir com a líder dels socialdemòcrates.