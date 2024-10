Polèmica per si el nou comissionat pirinenc trepitja funcions d'altres organismes establerts

La Seu d'UrgellAquest dimarts el Departament d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya va anunciar que es creava el Comissionat per a les relacions interpirinenques i que ho lideraria Joan Ganyet, qui va ser alcalde la Seu d'Urgell. La seva funció fonamental serà de la de representar a l'executiu català en els territoris de l'Alt Pirineu i en les relacions amb Andorra. Tot i això, s'ha de tenir en compte que la Generalitat ja disposa d'una delegada a Andorra, Anna Vives. Junts per Catalunya Pirineu ha fet públic el seu enuig perquè "no s'entén que es creï un nou càrrec polític" quan hi ha dues figures, la Delegació del Govern al Pirineu i la Delegació de la Generalitat a Andorra.

Tanmateix, critiquen que les funcions assignades trepitgen les competències dels organismes que ja estaven establerts. A més, exposen que les polítiques vinculades a temes de muntanya les lidera la direcció general de Muntanya amb el suport executiu de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).

Des de Junts per Catalunya Pirineu finalitzen la seva crítica adduint que el Pirineu "no necessita un comissionat, sinó compromisos explícits del Govern i Parlament" i fan referència al desplegament complet de la llei de muntanya i més recursos per a l'IDAPA, per a la mobilitat, per a l'habitatge, la salut i l'ensenyament, entre altres.