"Progressistes conservadors són paraules antagonistes"

Andorra la VellaCarine Montaner presidenta d'Andorra Endavant ha emès declaracions a aquest diari sobre el naixement d'un nou partit que es preveia de dretes, tot i que a avui a RTVA, Josep Duró ha anunciat que és un partit "conservador i progressista".

La líder d'Andorra Endavant es mostra sorpresa per aquesta autoqualificació de la nova formació que es vol impulsar i afirma rient que són dues paraules antagonistes "progressistes conservadors".

Etiquetes polítiques

Ara bé, explica que els ciutadans podran triar la seva alternativa. En tot cas pensa que els ciutadans tenen molt clar el posicionament d’Andorra Endavant i reivindica que és un partit "patriota pragmàtic" que té un model de país "basat en problemes solucions reals que fuig de les etiquetes simplistes obsoletes avui en dia". A més, Montaner destaca que és l'únic contra l'Acord d'Associació al Consell General i en contra de les mesures de la llei òmnibus, eixos fonamentals de l'actual legislatura.

"Cadascú es defineix com vol, ara bé, nosaltres no creiem amb aquestes etiquetes. Andorra Endavant és un partit que prioritza solucionar problemes i amb un model de país que vol conservar la immigració selectiva corregir les disfuncions del sistema, que vol eficiència de l’administració pública amb una digitalització real, simplificació dels processos i convertir el país en referent. Efectivament, també buscar inversió estrangera d'alt valor afegit que ha de ser sinònim de beneficis pel país, recaptació fiscal per tal de desenvolupar projectes que donen qualitat de vida als ciutadans", explica Montaner.

Sobre l'oposició a l'Acord al Consell General

De fet, la presidenta d'Andorra Endavant també ha volgut manifestar que l'Acord d'Associació alternatiu que proposarà Concòrdia tindrà "els mateixos efectes en terme d'immigració selectiva que l'Acord negociat per Landry Riba perquè hi ha unes regles bàsiques per entrar al mercat interior i un cabal comunitari a transposar" .

Finalment, Carine Montaner ha recordat que van ser l’únic grup parlamentari de l’oposició que va fins ara ha fet públic un estudi al gabinet Gide especialista en temes UE i que va ser una ajuda al mig del debat al país.