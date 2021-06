El PS estira les orelles al Govern per la despesa amb l'aeroport de Grau Roig

Andorra la VellaEl grup parlamentari socialdemòcrata ha demanat aquest dijous al Govern que expliqui els comptes per la gestió del projecte de l’aeroport al Bosc de Moretó. El conseller general Roger Padreny ha exposat que el final d’aquest “era previsible” i ha lamentat "tots els recursos que s’han destinat i que s’han perdut pel camí, així com la manca de coherència i de transparència del Govern, ja que tota la informació obtinguda s’ha rebut gràcies a les preguntes i demandes entrades pel Partit Socialdemòcrata". "No entenem perquè el Govern ho ha perpetuat, per què s'han demanat més informes. A què han jugat tot aquest temps?", ha dit el conseller.

Padreny ha destacat que s’han destinat 117.000 euros des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i uns 24.000 per part de Govern i ha sol·licitat que l’executiu també faci públiques les conclusions de l’informe emès per l’Autoritat Aeronàutica d’Andorra (AAA), que el 10 de setembre de 2020 ja va assegurar que l’aeroport era inviable. “No entenem tampoc perquè, si després de rebre els informes de l’OACI al 2007 i de l’AAA on es deia que no tenia viabilitat, el Govern no va demanar a la Cambra de Comerç que deixés de demanar més estudis” ha subratllat Padreny.