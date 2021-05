La reestructuració del Govern es farà efectiva a partir d’aquesta mitjanit

Andorra la VellaLa reformulació de l'equip ministerial anunciada arran de la dimissió de Verònica Canals entrarà en vigor a partir d'aquesta mitjanit. Així ho ha anunciat aquest dimecres el cap de Govern, Xavier Espot, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. D'aquesta manera, a banda del canvi de cartera d'alguns dels ministres, Espot ha fet públic el cessament del fins ara secretari d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, que passarà a ser contractat com un càrrec de relació especial per donar suport al ministeri d'Administracions Públiques i Participació Ciutadana, que pilotarà Trini Marín a partir del mes de juliol. Mentrestant, tal com ja es va anunciar, aquestes funcions seran assumides pel cap de Govern.

Així mateix, l'actual secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, Cèsar Marquina, també ha estat cessat per atorgar-li un nou càrrec com a secretari d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, una altra secretaria que dependrà directament d'Espot. "La millor manera que pugui continuar encarregant-se d'aquestes qüestions i altres de noves és depenent de mi mateix, que també tinc aquesta competència transversal en relació amb la resta de carteres del Govern", ha explicat.

Aquest nomenament provocarà que Marquina, de la mateixa manera que ho fa Landry Riba, pugui estar present a les reunions del consell de ministres que se celebren cada dimecres. Espot també ha manifestat que Marquina passarà a assumir més funcions de les que tenia fins ara, ja que s'encarregarà de coordinar determinats projectes estratègics transversals que afecten diversos ministeris, entre els quals destaquen el d'Afers Socials i el de Salut. En aquest sentit, ha posat l'exemple de la implantació al país de Grifols.

La resta de secretaris i secretàries d'Estat continuaran desenvolupant les tasques que duen a terme actualment. Així, Teresa Milà continuarà al capdavant de la secretaria d'Estat d'Afers Socials i Lara Vilamala ho farà en la de Funció Pública. A tall de recordatori, Espot ha assenyalat que Jordi Torres assumirà la cartera de Turisme i Telecomunicacions; Víctor Filloy serà ministre d'Ordenament Territorial i Habitatge, i Judith Pallarés serà la titular d'Afers Socials, Joventut i Igualtat.