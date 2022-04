Els residents francesos acudeixen a l'ambaixada en la segona volta de les eleccions

Andorra la VellaEls francesos escullen aquest diumenge qui serà el nou president de la república del país veí. Després d'una primera volta en la qual optaven a la presidència onze candidats, avui és el dia escollit per esbrinar si l'actual president i copríncep, Emmanuel Macron, continuarà ostentant el càrrec o bé passarà a mans de la candidata de Front Nacional, Marie Le Pen.

De la mateixa manera que fa dues setmanes, els francesos residents a Andorra també s'estan desplaçant aquest diumenge a l'ambaixada per exercir el seu dret a vot en la segona volta. El centre ha obert les portes a les 8 del matí i es mantindrà actiu fins a les 19 hores.Dels 2.481 residents gals cridats a votar, 958 (945 vàlids) ho van fer durant la primera volta, per la qual cosa encara falta que 1.523 ciutadans diguin la seva. En aquest sentit, cal recordar que aquest any no s'ha habilitat un punt de votació al Pas de la Casa a causa de la baixa massa crítica de la vila encampadana. Per tant, totes les persones inscrites al cens francès han de dipositar el seu vot a l'urna de l'ambaixada.

La participació durant aquest matí s'està produint amb comptagotes, ja que és previst que el volum més gran de persones s'atansin al centre de cara a aquesta tarda. Una vegada finalitzi el temps de votació, es durà a terme el recompte de vots per, posteriorment, enviar-los a París. No serà fins a aquesta nit, doncs, quan es facin públiques les xifres de participació total.