El sobrecost de la remodelació de Prat de la Creu i la plaça de la Rotonda enfronten majoria i oposició

Andorra la VellaTensió en la sessió del consell de comú d'Andorra la Vella. La corporació ha donat aquest divendres el vistiplau a la convocatòria del concurs nacional per a les obres de reforma i embelliment del carrer Prat de la Creu en la seva fase 1 i a l'adjudicació de la segona fase del concurs relatiu a les obres de remodelació i embelliment de la plaça de la Rotonda i els seus entorns, en ambdós casos amb un increment del preu estimat inicialment. Pel que fa al primer projecte s'ha aprovat un suplement de crèdit per un valor d'1,4 milions d'euros, mentre que en el segon l'augment representa el 50% del previst, passant dels 3 als 4,5 milions d'euros. Malgrat compartir algunes de les necessitats, els consellers del PS + Independents han criticat la majoria de "manca de transparència", lamentant que s'hagi impulsat la votació dels dos punts sense disposar de tota la informació necessària.

Entrant al detall de la remodelació de Prat de la Creu, la cònsol major, Conxita Marsol, ha exposat que s'ha arribat a un acord amb FEDA per tal d'executar de manera conjunta tant els treballs d'embelliment com les obres de cogeneració que la parapública impulsarà ben aviat en aquest tram. De fet, està previst que tot plegat s'iniciï en el termini màxim d'un mes i mig. La finalitat d'impulsar els treballs de manera coordinada es pren per tal d'estalviar costos i evitar molèsties innecessàries a la ciutadania. En aquest sentit, cal destacar que l'estimatiu del projecte d'embelliment s'enfilava fins als 3 milions d'euros, malgrat que finalment el comú n'assumirà 1.375.000 i FEDA abonarà 1.542.000.

Tot i compartir la necessitat de coordinar intervencions tècniques per estalviar recursos, la consellera comunal socialdemòcrata, Dolors Carmona, ha manifestat que "el que ens ha sobtat és trobar aquest apunt -en la sessió del consell de comú- quan no n'hem parlat en cap moment". És per això que ha criticat s'hagi sotmès a votació aquest divendres, ja que els membres de la minoria no tenien cap detall, i tampoc se'ls va lliurar la informació de l'actuació a principis de març, moment en què el comú hi va tenir accés. Marsol, que en tot moment ha negat que hagi disposat de suficient temps per lliurar la documentació, ha estat criticada per les seves "formes i maneres" a l'hora d'incloure la votació a l'ordre del dia. Malgrat les discrepàncies, però, la proposta per convocar el concurs s'ha aprovat per unanimitat.

El punt que no ha rebut el suport del PS ha estat l'adjudicació de la fase 2 de la remodelació de la plaça de la Rotonda, que es basa principalment en la col·locació de les ja conegudes fonts de llums i colors en un termini estimat de 9 mesos. Marsol ha reconegut que el 50% d'increment del cost és causat pel conflicte a Ucraïna, ja que està provocant un encariment significatiu de molts dels materials que s'utilitzaran per a la creació de la instal·lació (principalment ferro, fusta i alumini). Tot i això, des de la corporació es decideix tirar endavant el projecte perquè "entenem que és una obra necessària per Andorra la Vella", tenint en compte que es tracta d'una parròquia turística i eminentment comercial.

La idea, per tant, és aportar nous atractius a la parròquia i crear nous pols d'atracció que, a parer de la majoria, no es poden veure aturats pel conflicte bèl·lic. Si la situació empitjorés de manera significativa o hi hagués altres elements que requerissin aturar-la com ara la vaga de transportistes a Espanya, Marsol ha reconegut que no hi hauria cap inconvenient perquè així ho preveu l'acord amb l'empresa constructora. Amb tot, ha manifestat que el comú es troba amb una situació econòmica "sanejada" i que, per tant, aquesta inversió tampoc interfereix en donar ajuda a la ciutadania en cas que fos necessari.

Des de la minoria la visió és diferent, ja que s'opta per ajornar l'adjudicació de les obres fins a un moment en què no hi hagi tanta incertesa. A més, han criticat novament que s'hagi de votar un punt sense haver disposat de la documentació prèvia i només sent coneixedors dels 'renders' presentats durant el concurs d'idees. Davant la gran magnitud de les obres, el PS també ha demanat a la majoria impulsar una consulta ciutadana -que no tindrà recorregut- per tal de conèixer l'opinió de la població i no fer d'Andorra la Vella una espècie de "Marina d'Or" on només es miri pel turista i no per la ciutadania de la parròquia. Amb tot, els consellers del PS han manifestat sentir-se "menyspreats" per les formes de la corporació pel que fa a la cessió d'informació. "Hi ha moltes necessitats ja detectades com l'habitatge i és aquí on hem de treballar i on hem de donar resposta", ha afegit González.

