Sostenibilitat, natura i inclusió, eixos fonamentals per a la reactivació del turisme

AndorraEl segon debat de la segona jornada de la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana ha girat al voltant del repte de la Regió davant la recuperació del turisme. Els ponents han identificat aspectes com la sostenibilitat, la inclusió, la natura, la digitalització o la participació dels joves com a eixos fonamentals per recuperar la mobilitat de viatgers a nivell internacional. Durant la seva intervenció, la ministra de Turisme, Verònica Canals, ha posat en relleu els punts positius dels quals ha gaudit Andorra per disposar d'un 90% del territori natural, ja que ha afavorit l'arribada de visitants durant aquests mesos i també s'ha deixat palès el treball dut a terme amb anterioritat tant pel que fa al sector de la neu com del cicloturisme.

Canals ha assegurat que "un dels eixos que surt d'aquesta pandèmia és que, en el moment de triar un destí, cada vegada més mires els valors que hi ha al darrere" i, precisament, "el valor natura cada vegada està més ancorat". És gràcies a aquest actiu que la ministra ha anunciat que Andorra Turisme presentarà ben aviat "tota una sèrie d'itineraris de muntanya" adreçats a famílies, continuant així per l'aposta iniciada l'any passat amb l'itinerari dels Tamarros, que va acollir l'arribada d'unes 6.000 famílies. A més, també ha destacat la importància del turisme inclusiu, que "facilita l'accés a tots els col·lectius que pateixen una minusvalidesa". Pel que fa a previsions de cara als mesos vinents, ha assenyalat que "en cap moment s'han d'abaixar els braços". És per això que ha posat en relleu que "mantenint aquest ritme i incrementant l'oferta d'esdeveniments podem visualitzar l'estiu amb esperança".

Per la seva banda, el secretari general de l'Organització Mundial de Turisme (MOT), Zurab Pololikashvili, ha encoratjat els mandataris de tots els països a establir "urgentment" uns protocols turístics homogenis, ja que en l'actualitat "continuen sent caòtics". Tot i que la Unió Europea ja ha anunciat la creació del seu certificat verd, que permetrà a les persones vacunades viatjar per tot el territori sense impediments, Pololikashvili ha recordat que cal trobar una solució per grans mercats internacionals com la Xina, els Estats Units, Rússia o els països àrabs. "Vivim en un temps en què hi ha d'haver més coordinació i comunicació amb altres països", ha manifestat i, precisament, "aquí està el nostre rol", ha afegit.

Així mateix, el president d'Ibèria Espanya, Javier Sánchez Prieto, ha assegurat que "ara és el moment de reactivar la mobilitat i els viatges", tenint en compte, a més, que es tracta d'un "dret fonamental". El directiu ha explicat que el turisme "és el millor element perquè Espanya surti de la crisi actual", ja que és un sector que té "una capacitat única de redistribució de la riquesa", tal com ja es va demostrar a la rescissió del 2008. Un dels punts clau d'Ibèria durant aquest temps també ha estat apostar per la sostenibilitat, amb mesures com la reducció d'un 35% de les emissions de CO₂ dels avions o la possible introducció de l'hidrogen com a combustible. En la mateixa línia han anat les paraules del president de la Confederació Patronal de la República Dominicana (Copardom), William Matías Ramírez, qui ha explicat que "el turisme sostenible ha d'agafar força no només per contribuir a aspectes mediambientals i econòmics, sinó també en l'àmbit social".

A l'últim, la presidenta d'Inverotel, Encara Piñero, i el president d'Ilunion, Alberto Durán, han apostat per un diàleg "constructiu, constant, sincer i honest" amb tots els implicats en el sector, adaptant noves polítiques, obrint-se al nou entorn i ressaltant la importància de la col·laboració publicoprivada. Durán, a més, ha visibilitzat la situació de les persones amb discapacitat en aquest sector, i ha posat en relleu que aquest ha de ser més accessible i cal "apostar pel talent de les persones amb discapacitat".