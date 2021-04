Andorra la VellaEls reptes de la transformació digital han estat els protagonistes del primer debat del segon dia de la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana. Els ponents han posat en relleu que aspectes com la inversió, l’educació digital, la digitalització dels serveis públics i de les pimes o el treball conjunt publicoprivat són els grans reptes per avançar en la digitalització. I també s’ha destacat com arran de la crisi sanitària encara s’ha fet més evident la importància de la digitalització i les noves tecnologies.

El ‘board member’ d’Andorra Telecom, Cèsar Marquina, ha posat en relleu l’increment de demanda per a la connectivitat que ha sorgit arran de la crisi sanitària i ha destacat que al mateix temps s’ha demostrat el fet que Andorra al ser “un país hiperconnectat” és atractiu per a certs sectors. Com a exemple ha posat en relleu que el teletreball ha passat del 3,5% al 80% i les descàrregues van créixer un 700%. A més, ha posat en relleu que la transformació digital ha donat “resiliència” i ha generat noves oportunitats de negoci. Marquina ha incidit en el fet que el gran repte de la digitalització és incloure les pimes ja que s’ha demostrat que tot i que volen fer aquest pas no sempre tenen plans de digitalització. Els governs, ha dit Marquina, “han de ser capaços de canalitzar” aquesta transformació.

En el mateix sentit, la directora d’estratègia global d’afers públics de Telefónica, Trinidad Jiménez, també ha evidenciat aquest increment de la demanda i com malgrat aquest augment les xarxes han aconseguit donar-hi resposta. També ha posat en relleu que cal que la connectivitat sigui “inclusiva i sostenible”.

Sergio Martín, director de solucions digitals de Minsait, Indra, ha destacat que els reptes de la digitalització són com fer compatible el que és nou amb el negoci tradicional; la transformació digital; l’accés al talent digital i el repte de la tecnologia. També ha manifestat que les empreses emergents tenen un paper “fonamental” en la digitalització.

Al seu torn, el CEO de Mobile World Capital, Carlos Grau, ha opinat que el que ha fet evident la crisi és la importància de la digitalització i ha destacat com certs canvis que s’han donat durant la pandèmia, com el teletreball, han vingut donats gràcies a la digitalització, que hi ha tingut “un paper clau”. També ha subratllat que per reduir la bretxa digital és clau la formació.

I el director de banca digital i innovació de Santander Espanya, Luis Colorado, ha posat en relleu com amb la pandèmia s’ha evidenciat que cal adaptar-se a les necessitats dels diferents col·lectius.