Superàvit d'un milió d'euros a Encamp el primer semestre

EncampEl comú d'Encamp ha tancat el primer semestre del 2021 amb un superàvit de quasi un milió d'euros, concretament de 981.801,91 euros. Així es desprèn de la liquidació que ha presentat aquesta tarda durant la sessió de consell de comú la consellera de finances, Josefina Rodríguez, qui ha manifestat que es tracta d'una millora "rellevant", ja que, i sempre tenint en compte el context de pandèmia que el país i el món vivia durant el mateix període de l'any passat, "el primer semestre del 2020 es va liquidar amb un dèficit de 733.000 euros". I ha recordat que a causa de la irrupció de la situació sanitària, la corporació va decidir no cobrar alguns impostos que durant aquest exercici s'han abonat a la data corresponent.

La consellera de finances també ha detallat els nivells d'endeutament de la corporació, els quals es troben en un 53,70%%, un percentatge "molt lluny del límit que permet la llei de finances públiques, un 200%". Rodríguez ha exposat que el comú ha liquidat aproximadament 11,3 milions d'euros del pressupost en despeses i ha ingressat un total de 12,2 milions d'euros, tot apuntant que encara que hagin incrementat els ingressos comunals durant el primer semestre les xifres es troben "molt lluny" de les assolides en el mateix període d'altres exercicis. En l'àmbit de les inversions s'han liquidat poc més de tres milions d'euros.

Una de les societats que més ha patit una davallada més gran durant els primers sis mesos de l'any ha estat el Funicamp, amb una reducció del 99,99% dels ingressos i un 10% menys de despeses a causa del tancament de la instal·lació per la pandèmia. Quant a la resta de societat, Sercensa i Gasopas, Rodríguez ha informat que la companyia elèctrica ha registrat una disminució del 16% dels ingressos i d'un 11% de les despeses, i que la gasolinera del Pas de la Casa ha patit una reducció del 15,10% dels ingressos i d'un 16% de les despeses.

Cal recordar que les dades fetes públiques aquest dijous són provisionals a l'espera de realitzar el tancament definitiu a finals d'any.

Modificació del reglament de subvencions esportives

Durant la sessió de consell de comú d'aquesta tarda també s'ha aprovat la modificació del reglament per atorgar subvencions a esportistes i clubs esportius de la parròquia. Segons ha exposat el conseller de joventut i Esports, Xavier Fernández, la revisió del reglament que hi havia fins a la data era molt necessari perquè l'actual "només ens permetia donar subvencions als esportistes majors de 18 anys" i la modificació aprova les ajudes als professionals de l'esport a partir dels 16 anys, "el moment en què un jove comença la seva carrera professional".

A banda de la disminució de l'edat requerida per rebre una subvenció, la revisió del reglament incentiva la professionalització dels clubs incrementant els preus de la subvenció per hora dels monitors i entrenadors, amb l'objectiu de potenciar la contractació de personal més qualificat i amb estudis sobre la matèria. I també anima als clubs a ser partícips de la consolidació de la parròquia com una destinació turística esportiva, potenciant la realització d'actes i esdeveniments, tot motivant que els participants pernoctin a Encamp per fomentar i dinamitzar el sector hoteler i la restauració. "A partir d'una sèrie d'allotjaments que els esdeveniments deixin a la parròquia les entitats podran optar a una gratificació suplementària de subvenció", ha asseverat Fernández.

D'altra banda, la corporació ha aprovat ampliar sis mesos més la prórroga de suspensió de l'aplicació de la nova ordinació de terrasses a l'avinguda d'Encamp del Pas de la Casa, ja que encara no es disposa del projecte d'embelliment de la zona. En aquest sentit, la cònsol ha assenyalat que des del comú esperen poder tenir-lo enllestit i licitar-lo el 2022.

El plec de Prada de Moles, a l'octubre

Els consellers de la minoria del PS+I, David Rios i Enric Riba, han entrat una sèrie de preguntes relatives a les darreres informacions publicades als mitjans sobre la construcció d'una ciutat esportiva a Encamp. D'aquesta manera, Rios ha demanat a la majoria en quin punt es troben les converses amb el Govern, la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i l'FC Andorra, tot al·legant que no la situació genera neguit entre la població i que "la sessió de consell de comú és el lloc idoni per explicar a la ciutadania que està passant". En resposta a la pregunta, Mas ha indicat que "l'FC Andorra i la FAF han signat un conveni on es comprometen a fer una ciutat esportiva a Encamp, un anunci del qual ens n'alegrem fortament. A més, ha puntualitzat que des del comú estan treballant fortament en el plec de bases, el qual es troba pràcticament enllestit, i ha avançat que "segurament la seva aprovació passarà per alguna de les comissions d'octubre".

La successió de pregunta resposta entre els consellers de PS+I i els cònsols ha generat una mica de crispació al llarg de la sessió de comú, al punt que Riba ha etzibat que "la senyora cònsol s'hauria de limitar a fer política amb decència i no treure coses inversemblants", fent referència a un comentari realitzat per la seva persona durant una reunió "privada" de treball.

Els membres socialdemòcrates del comú també han entrat una pregunta sobre el projecte de construcció del nou Prat Gran, del qual es preveia que comencés aquesta tardor, però que es retardarà. "Avui dia el plec de bases del nou parc encara s'està elaborant, per la qual cosa no començarà ni al setembre, ni a l'octubre, ni al novembre", ha afirmat Rios.