Tribolet destaca "l'esforç de cooperació enorme" entre França i Andorra durant la pandèmia

Andorra la VellaAquest dimecres se celebra la festa nacional francesa i l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, ha aprofitat per fer balanç del que ha estat un any molt marcat per la pandèmia i les seves conseqüències. D'aquesta manera ha subratllat "l'esperit de cooperació enorme" per fer front a la crisi. En aquest sentit, ha emfasitzat la col·laboració en matèria sanitària o per garantir la mobilitat. També ha assegurat la voluntat de continuar treballant per "un ensenyament francès de qualitat al país".

Tribolet ha atès els mitjans de comunicació moments abans de la tradicional recepció amb motiu de la festa nacional, que s'ha hagut de fer en format reduït per les restriccions sanitàries, i ha recordat que ell va arribar al país per Meritxell del 2020 i que per tant el seu càrrec ha estat marcat per un "any particular". Ha subratllat el "bon treball francoandorrà" que s'ha fet en aquest període i ha destacat que s'hagi pogut "respondre a la demanda" d'Andorra pel que fa a les vacunes. En aquest sentit, ha recordat l'arribada de la darrera remesa dels vaccins de Moderna. Un altre "tema important" que ha volgut posar sobre la taula ha estat "els esforços per minimitzar" l'impacte de les restriccions de mobilitat a França i ha recordat que es va permetre la circulació entre Andorra i les regions del sud francès quan la resta de França estava confinada i això va servir per "portar oxigen" al comerç de la zona fronterera.

També ha celebrat, a preguntes dels periodistes, que França i Andorra hagin arribat a un acord que permetrà els ciutadans andorrans que acreditin la vacunació o un test negatiu de coronavirus moure's per Europa gràcies al reconeixement del certificat andorrà. Ha recordat que es tracta d'una mesura provisional mentre la Comissió Europea no reconeix el certificat andorrà, però que permetrà que els andorrans tinguin mobilitat "a l'espai europeu".

Tribolet ha estat també qüestionat sobre les noves mesures que vol impulsar França i que suposaran, per exemple, que per entrar en espais com restaurants o sales de cinema calgui presentar un certificat sanitari. En aquest sentit, ha manifestat que amb el certificat els andorrans podran accedir a aquests espais. L'ambaixador francès considera que el missatge que ha volgut "passar" el president de la República Francesa és que cal "una vacunació massiva" per poder "passar pàgina" a aquesta crisi i poder "rellançar l'economia". En aquest sentit, ha incidit en la necessitat que la població s'immunitzi i ha explicat que ell mateix ha fet arribar un missatge als residents francesos que encara no s'hagin vacunat a què ho facin "perquè és l'única solució que tenim a la nostra mà" per superar la pandèmia.

Quant a l'ensenyament francès, l'ambaixador ha recordat que fa poques setmanes es va reunir la comissió mixta francoandorrana i el "balanç és molt positiu" i suposa que després de la visita del ministre d'educació francès, Jean-Michel Blanquer, se segueix el "full de ruta". Ha valorat que hi hagi "molt bona cooperació" entre els dos estats i que aquesta s'hagi materialitzat per exemple en permetre l'expansió del Lycée cap a Ciutat de Valls. També ha recordat que s'ha de posar en marxa la secció internacional al Lycée. "Continuarem fent esforços per un ensenyament de qualitat a Andorra", ha conclòs.

I quant a la connexió entre els dos països, Tribolet ha subratllat el fet que el primer ministre francès, Jean Castex sigui un gran coneixedor d'Andorra i dels Pirineus, la qual cosa "facilita la recerca de solucions pragmàtiques per a la mobilitat".

A l'últim, s'ha referit a l'arribada del Tour de França a Andorra emfasitzant "l'exposició mediàtica increïble" que pot suposar per mostrar els paisatges d'Andorra i atreure turistes. I en l'àmbit turístic ha subratllat, també, els esforços que està fent Andorra per fer esdeveniments que serveixin per fer arribar visitants, com l'Andorra Mountain Music. En aquest sentit, ha dit que té "confiança que seran molts els francesos que vindran" al país.

I quant al futur, ha manifestat que espera que la vacunació massiva permeti "girar pàgina" i "retrobar la vida més normal" possible. Pel que fa a l'ambaixada, espera poder organitzar una programació cultural el que resta del 2021 i el 2022 amb una certa normalitat.