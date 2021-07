Andorra i França signen l’acord que permet el reconeixement del certificat andorrà a la Unió Europea

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, han signat aquest dimarts al migdia l’acord de col·laboració per tal que França homologui el certificat Covid andorrà i que aquest sigui reconegut pels estats membres de la UE.

Així, el nou certificat que emetrà Andorra, inclourà també el codi QR que permetrà que les dades epidemiològiques de l’usuari es puguin llegir d’una manera més ràpida i automatitzada. El certificat amb el codi QR també el podran obtenir les persones que o bé hagin passat la malaltia els darrers sis mesos, o bé que s’hagin realitzat una prova diagnòstica –PCR o TMA– les darreres 72 hores.

La signatura s’emmarca en la bona entesa i l’estreta col·laboració existent entre el Govern d’Andorra i el de la República Francesa. El conveni rubricat aquest dimarts per Martínez Benazet i Tribolet sorgeix de l’acord assolit entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el primer ministre gal, Jean Castex, durant la trobada que ambdós mandataris van mantenir a París el passat 22 de juny. El titular de Salut ha agraït el gest de França.

Arribada de vacunes procedents de França

La col·laboració entre Andorra i França en la lluita contra la Covid-19 i l’escenari que s’ha derivat de la pandèmia s’ha evidenciat de nou aquesta setmana amb l’arribada de 12.000 dosis de vaccins procedents del país veí del nord. El titular de Salut ha manifestat que aquesta remesa servirà per a vacunar els joves d'entre els 18 i els 30 anys que es van apuntar a posteriori i també les persones que hagin passat la malaltia recentment. Després es procedirà a vacunar la resta de la població. En aquest sentit, el ministre ha incidit que "hi ha vacunes per a tothom" i ha novament ha emfasitzat la necessitat de rebre el vaccí per combatre la malaltia.

Aquestes vacunes, que permetran inocular més de 6.000 persones, són del vaccí desenvolupat per Moderna i se sumen a les 18.000 dosis d’Oxford/AstraZeneca que ja han arribat amb anterioritat des de França des d’inicis d’any.

El Govern recorda el subministrament i trasllat de vacunes a través d’estats veïns membres de la Unió Europea és un dels mecanismes que té l’executiu per aprovisionar-se. L’altre és el projecte Covax, que assegura que els països que en formen part puguin comprar vacunes en igualtat de condicions.