Tudó alerta que el creixement urbanístic d'Ordino "se’ns ha escapat de les mans"

OrdinoEl comú d'Ordino informava aquest dilluns que fins a la data ja s'han destinat fins a 30.000 euros per posar en marxa un pla de sostenibilitat amb la voluntat d'alinear la parròquia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030. Aquest pla inclou un estudi que ha de servir per determinar el sostre de creixement urbanístic del poble, i està previst que vegi la llum cap al mes de març. Aquest ha estat, precisament, el punt que ha centrat la sessió ordinària del consell de comú d'Ordino d'aquest dijous.

De fet, la consellera de MovemOrdino, Sandra Tudó, ha celebrat que finalment la corporació hagi decidit tirar endavant l'estudi urbanístic, malgrat que ha lamentat que "la situació ja se'ns ha escapat de les mans" perquè "s'han donat molts permisos en poc temps i s'han fet moltes construccions sense tenir l'estudi previ". En aquest sentit, ha manifestat que "estem preocupats per tots els projectes que estem entrant a la parròquia", ja que cap d'ells podrà servir, per exemple, per crear habitatges de lloguer, i sí per destinar-los a pisos de luxe.

A més a més, la consellera també ha lamentat que "s'estiguin entrant projectes en terrenys que eren de pasturatge" i es perdi així l'essència d'Ordino. "Ens preocupa que un reclam que teníem a la parròquia que era haver conservat les infraestructures d'una forma molt més acurada i pensada en el passat en la seva modernitat se'ns escapi de les mans", ha reiterat.

Aquesta situació es produeix en projectes com en el de la Querola; l'estructura que s'està fent al costat de la Clota Verda, que està "plena de vidres a la façana i no s'adiu amb la parròquia"; amb les infraestructures que s'estan fent a la pujada del Coll d'Ordino, i altres projectes "que se'ns escapin de les mans a nivell de recursos, d'escoles, de serveis i de tot en general".

Des de la visió de la majoria, el cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha recordat que l'estudi s'encarrega arran "de la preocupació que tenim a la parròquia per preservar el nostre entorn i creixement". És cert que el comú va revisar el darrer POUP a finals del 2019, "però en aquell moment ningú s'esperava un creixement urbanístic una altra vegada". En l'actualitat la construcció "és un dels elements que torna a créixer amb força" i és per això que ha assegurat que si cal fer noves modificacions al POUP es faran, sempre seguint la línia de "promoure el creixement sostenible", tot i que no podrà ser fins al proper mandat, una vegada hagin passat 6 anys de la darrera aprovació.

Respecte de les declaracions de Tudó, el cònsol no creu que la situació s'hagi escapat de les mans perquè "la gran majoria de projectes en marxa ara venen d'abans de la darrera revisió del pla d'urbanisme del 2019 i pel que sigui s'han endarrerit". Això provoca que a hores d'ara s'estiguin fent "uns quants projectes al mateix temps", però "tampoc podem parar el creixement urbanístic", tot i que "estem mirant de quina forma el modulem per tal que el creixement no sigui tan accelerat com està sent en aquests moments". En aquest sentit, ha apuntat que, a banda d'analitzar el creixement urbanístic, també s'està actualitzant l'estudi del 2018 sobre recursos hídrics per tal que aquest "sigui un element important a l'hora de prendre aquestes decisions".

Durant la sessió del consell de comú també s'ha acordat l'aprovació d'un crèdit extraordinari a la comissió de Manteniment, Serveis i Circulació per un import de 50.000 euros. En concret, tal com ha detallat la cònsol menor, Eva Choy, els diners es destinaran a l'ascensor de l'aparcament que hi ha a tocar del Centre Esportiu.

Finalment, cal destacar que la sessió d'aquest dijous ha coincidit amb la festivitat de Sant Sebastià i és per això que els cònsols han assistit a la missa tradicional, oficiada pel mossèn Ramon Sàrries i que, en compliment de les mesures sanitàries, s'ha celebrat a l'exterior de l'església d'Ansalonga. Hi han assistit una quinzena de veïns per celebrar la diada del copatró del poble d'Ansalonga.