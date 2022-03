La viceministra de Turisme de Grècia visita Ordino

OrdinoLa viceministra de Turisme de Grècia, Sofia Zacharaki, ha visitat aquest dijous a la tarda la parròquia d'Ordino, coincidint amb la seva presència a l'11a edició del Congrés de Turisme de Neu i Muntanya que s'ha celebrat al Principat el 23 i 24 d'abril. La cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, i el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, han estat els encarregats de rebre Zacharaki, qui anava a acompanyada de la cap de Formes Especials de Turisme de Grècia, Maria Pagoni.

El recorregut de la comitiva ha inclòs visites a llocs emblemàtics de la parròquia, com el carrer Major, el museu casa d'Areny-Plandolit, la Casa de la Muntanya o el comú. Concretament, al museu ha rebut una visita guiada per una guia turística i després l'investigador d'Andorra Recerca i Innovació, Marc Font, ha estat l'encarregat d'encapçalar la visita a la Casa de la Muntanya. Des del comú apunten que Zacharaki s'ha interessat molt per l'educació i més concretament, pels tallers d'educació ambiental amb els programes específics per les aules que s'ofereixen al centre.

Per part del Govern, també hi ha participat la tècnica del ministeri de Turisme, Carolina Cuén. Finalment, les dues representants gregues s'han mostrat interessades per la candidatura que Ordino està treballant per entrar formar part de la iniciativa 'Best Tourism Villages', i Zacharaki ha proposat aliances entre la parròquia ordinenca i el poble de Soufli al nord de Grècia. Cal recordar, que en el marc d'aquesta candidatura, el secretari general de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Zurab Pololikashvili, juntament amb altres membres de l'OMT, també van visitar el poble d'Ordino aquest passat dimarts.