Uns 10.000 visitants per l'arribada del Tour

Andorra la VellaAndorra acull els dies 11, 12 i 13 de juliol el Tour de França. Es tractarà de la sisena vegada que la prova ciclista arriba al país i suposa un gran repte des del punt de vista logístic. El director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha destacat que “és un gran esdeveniment i és molt important per al país”, ja que s’espera un important impacte econòmic i també de repercussió mediàtica, tenint en compte el seguiment que fan els mitjans d’arreu del món. La previsió, basant-se en les dades del 2016, és que puguin arribar al país entre 10.000 i 12.000 persones, tal com ha posat en relleu Torres, que ha subratllat que les etapes dels Pirineus tenen un gran interès i que a més moltes persones voldran viure de prop l’ambient del Tour.

Cal recordar que el Tour arribarà a Andorra l’11 de juliol procedent de Ceret entrant pel Pas de la Casa. Es calcula que el primer corredor arribarà al poble encampadà cap a dos quarts de cinc de la tarda. El pilot passarà pel port d’Envalira, Canillo, Encamp, on aniran per la variant fins a la collada de Beixalís, i d’allà fins a Anyós, des d’on es dirigiran a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, on és prevista l’arribada cap a les 17.46 hores. En total els ciclistes faran uns 50 quilòmetres per territori andorrà. Al nucli urbà passaran per Fiter i Rossell, Esteve Albert, Consell d’Europa, Bonaventura Armengol, Prat de la Creu, Baixada del Molí i avinguda Tarragona, on estarà l’arribada just a la confluència amb Esteve Dolsa, a l’alçada de l’antiga Batllia. L’endemà serà una etapa de descans que els corredors i els equips passaran a Andorra i ja el dia 13 hi haurà la sortida des del Pas de la Casa en direcció a Saint Gaudens, un tret de sortida que es farà a la una del migdia.

Tal com ha destacat el director del departament de Mobilitat, Jaume Bonell, el fet de l’arribada del Tour “és un nou repte” i ha puntualitzat que “l’avantatge” respecte d’altres anys és que l’arribada és en zona urbana i això facilita l’evacuació que si bé serà “més senzilla” no serà, però, “més fàcil”, ha alertat Bonell. De fet, ha manifestat que ja hi pot haver “petites complicacions” el dissabte anterior a l’arribada de la prova ciclista a partir de les deu de la nit, quan es començarà a muntar, a l’avinguda Tarragona, l’arribada i només hi haurà pas per dos carrils. A més, els equips estaran estacionats entre la rotonda de l’Aigüeta i la del quilòmetre zero. Bonell ha manifestat que el transport internacional que surti de l’estació d'autobusos funcionarà amb normalitat fins a les dotze del migdia del dia 11 i que després s’habilitarà un punt a la rotonda de la Comella perquè pugui haver-hi una certa fluidesa. També ha recordat que aparcaments com el del Parc Central estaran “compromesos” pel ‘village’ del Tour, un fet que hauran de tenir en compte els conductors. Es recomana que les persones que vulguin viatjar aquell dia a l’exterior que si ho fan cap a França estiguin atentes a les restriccions i que cap a Espanya es faci o abans de les dotze del migdia o després de les vuit del vespre. Pel que fa a la mobilitat interna, tot i que s’habilitaran ‘corredors’, es recomana evitar al màxim els desplaçaments si no són imprescindibles. Pel que fa al dia 13 caldrà estar atents a la circulació amb França, ja que només hi haurà restriccions al Pas en direcció al país veí del nord.

Quant al dispositiu preventiu, l’inspector en cap de la unitat de seguretat ciutadana del Cos de Policia, Ramon Torné, ha destacat que es crearan dos centres de comandament avançat per coordinar les operacions. En l’etapa del dia 11, que és la que requerirà més efectius, hi haurà 147 policies mobilitzats; 65 agents de circulació d’Encamp, Canillo, la Massana, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella i 80 voluntaris. A més, es desplaçaran efectius dels cossos de seguretat francesos. Torné ha detallat que hi haurà un muntatge de 3.400 tanques distribuïdes pel recorregut que es faci el dia 11.

Torres ha destacat algunes de les xifres de la prova. En total prendran part 184 corredors de 23 equips. La difusió mediàtica es fa en més de 190 països i més de 100 cadenes de televisió. Es faran un total 120 hores de difusió en directe, i uns 500 mitjans de comunicació s'han acreditat, amb la zona de premsa al Centre de congressos d’Andorra la Vella. Davant aquestes xifres, Torres ha manifestat que malgrat no tenen el retorn econòmic calculat, tot i que sí “estimat”, es calcula que a banda dels turistes que vinguin hi hagi unes 4.000-4.500 persones que s’allotgin al país, amb la qual cosa s’aconseguirà “una ocupació molt alta”. “El retorn econòmic serà important i sobretot en moments com l’actual” en què se surt de la crisi sanitària.

Pel que fa als protocols Covid, Torres ha destacat que des de l’organització del Tour els tenen “molt treballats” i que en espais oberts es podrà estar sense mascareta però es recomana que quan hi hagi aglomeracions es dugui posada. On hi haurà més restriccions serà a la zona d’arribada, on el públic no es podrà apropar als equips.