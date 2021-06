El Tour (11 i 13) i l'Ironman (3 i 4) provocaran nombroses restriccions de trànsit a primers de juliol

Andorra la VellaEl Govern ha informat aquest dimecres d’una sèrie de restriccions a la mobilitat a causa de la celebració de la cursa de triatló Ironman 70.3 que acollirà Andorra el 3 i 4 de juliol, i del pas del Tour de França pel Principat entre l’11 i el 13 de juliol. Així doncs, segons ha explicat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, per evitar al màxim els col·lapses circulatoris durant la celebració de l’Ironman, el dissabte 3 de juliol la circulació de vehicles quedarà interrompuda en el tram viari de la CS-200 que va des de l’aparcament comunal del llac d’Engolasters fins al camí Font de la Closa, des de les 7 fins a les 24 hores, exceptuant els veïns de la zona i els serveis per als restaurants.

En el cas del diumenge 4 de juliol, la circulació de vehicles quedarà interrompuda en el tram viari de la CS-200 que va des de l’aparcament comunal del llac d’Engolasters fins al camí Font de la Closa des de la mitjanit fins a les 4 hores, i s’amplia aquest tancament a tota la CS-200 fins a la cruïlla amb la CG2 fins a les 10 hores, tot i que els veïns de la zona podran sortir fins a les 7 hores. A més, la circulació de vehicles quedarà tancada en el carril dret de la CG2 en direcció a França des de la cruïlla de la CS-200 fins a la rotonda del coll d’Ordino, a Canillo. El tall de carril serà de les 7 hores fins a les 12.50 hores. Els vehicles podran circular tant en direcció nord com sud. També quedarà restringida la carretera d’Ordino des de la rotonda d’inici del coll d’Ordino, a Canillo, fins a Ordino, des de les 8.15 fins a les 14 hores.

Així mateix, la circulació quedarà interrompuda en el tram de la rotonda de l’Aldosa de la Massana fins a la rotonda d’Anyós de les 9 a les 14.30 hores. El carril esquerre quedarà tancat i només es podrà circular en el carril dret en sentit de l’Aldosa a Anyós; també quedarà interrompuda la circulació en el túnel de les Dos Valires en els dos sentits entre les 9 hores i les 15 hores, i finalment no es podrà circular per un carril de les carreteres CG2/CG1 en direcció a Andorra la Vella des de la rotonda de les Dos Valires (Escaldes-Engordany) fins al Parc Central d’Andorra la Vella des de les 10 a les 15 hores.

La celebració de l’Ironman clourà el calendari de proves esportives que configuren l’Andorra Multiesport Festival, que va començar al març d’enguany amb l’Andorra Winter Triathlon i seguirà durant aquest mes de juny amb la cursa de ciclisme de muntanya Andorra MTB Classic-Pyrenees, la cursa de ciclisme de carretera Andorra 21 Ports i la Trail 100 Andorra-Pyrenees.

Restriccions pel Tour de França

Pel que fa al pas del Tour de França, la ronda francesa arribarà al Principat provinent de Ceret l’11 de juliol amb un final d’etapa a Andorra la Vella, l’endemà hi haurà una jornada de descans i el 13 de juliol, des del Pas de la Casa, es donarà el tret de sortida en una etapa que es dirigirà cap a Saint-Gaudens, de nou en territori francès.

L’11 de juliol la circulació de vehicles quedarà afectada a partir de les 13 hores en els dos sentits de la circulació, en cadascun dels trams viaris descrits a continuació. En tot cas, la circulació en les carreteres i carrers esmentats es tancarà efectivament a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista de la policia amb banderes verdes: frontera francoandorrana, el Pas de la Casa, CG2, port d’Envalira, Soldeu, el Tarter, Canillo, Encamp, CS-210, Vila, collada de Beixalís, CS-310, Anyós, CG3, túnel de Sant Antoni, Escaldes-Engordany, av. Fiter i Rossell, av. del Pessebre, pont del Copríncep Joan Martí Alanis, c. Josep Viladomat, av. Esteve Albert, pas inferior de la rotonda de la Dama de Gel, Andorra la Vella, av. Consell d’Europa, c. Bonaventura Armengol, c. Prat de la Creu, baixada del Molí, rotonda de la Comella, av. Tarragona, rotonda dels Marginets.

L’arribada de la caravana publicitària a la frontera francoandorrana es preveu a les 14.46 hores i l’horari de pas dels primers corredors previst és a les 16.31 hores a la frontera, a les 16.35 hores al Pas de la Casa, a les 16.44 hores a l’alt del Port d’Envalira, a les 16.54 hores a Soldeu, a les 16.56 hores al Tarter, a les 17.01 hores a Canillo, a les 17.06 hores a Encamp, a les 17.12 hores a Vila, a les 17.29 hores a l’alt de la Collada de Beixalís, a les 17.35 hores a Anyós, a les 17.39 hores al túnel de Sant Antoni, a les 17.41 hores a l’av. Fiter i Rossell, a les 17.43 hores al carrer Bonaventura Armengol, i a les 17.46 hores arribada a la rotonda dels Marginets.

S’aconsella a totes les persones que l’11 de juliol hagin de circular pels trams de carretera esmentats que ho facin abans de les 13 hores o bé després de les 19 hores. En paral·lel, de les 20 hores del 10 de juliol a les 20 hores de l’11 de juliol, l’accés a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella es veurà afectat amb restriccions de trànsit degut al muntatge i el desmuntatge de les infraestructures de l’arribada d’etapa.

El 13 de juliol la circulació de vehicles quedarà afectada a partir de les 10 hores en els dos sentits de la circulació, en cadascun dels trams viaris següents: la sortida de la caravana publicitària des del Pas de la Casa es preveu a les 11.05 hores. L’horari de pas previst dels primers corredors és a les 13.05 hores amb la sortida des de l’avinguda del Consell General del Pas de la Casa i a les 13.30 hores a la frontera francoandorrana.

Exactament, la circulació en les carreteres i carrers esmentats es tancarà de manera efectiva a partir del pas del cotxe pilot del Servei de Policia amb banderes vermelles i s’obrirà novament després del pas del motorista del Servei de Policia amb banderes verdes: s’aconsella a totes les persones que el 13 de juliol hagin de circular per la carretera francesa N22, d’accés i sortida d’Andorra, que ho facin abans de les 10 hores.