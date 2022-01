150 nous pisos de lloguer a Encamp en dos anys

EncampLa parròquia d'Encamp disposarà d'aproximadament 150 nous pisos de lloguer a dos anys vista gràcies a la reducció al 0% de la cessió econòmica per a la construcció d'habitatges destinats a l'arrendament. La cònsol major, Laura Mas, considera que el comú va prendre una "bona decisió" aprovant la mesura, a la qual només s'hi han acollit Encamp i la Massana i que pretén que s'incrementin el nombre d'immobles destinats a arrendament residencial al país per revertir la problemàtica de l'habitatge.

D'aquesta manera, la mandatària exposa que avui dia tenen dues llicències de construcció entrades i que al llarg del primer trimestre del 2022 es preveu que se n'oficialitzi una altra, amb la qual la previsió és arribar a 150 immobles de nova construcció destinats al lloguer. Mas recalca que es tracta d'obres "noves", per aquest motiu la previsió del comú és que siguin una realitat en un termini d'aproximadament dos anys, ja que "encara s'han de començar a edificar".

El Govern va habilitar la possibilitat que els comuns poguessin decretar en sòl urbà consolidat la reducció temporal del percentatge de cessió obligatòria de sòl per a habitatges destinats al mercat de lloguer fins a un 0% amb la voluntat d'incentivar l'edificació d'habitatges destinats al lloguer residencial i no a la venda, i així donar resposta a la problemàtica latent de l'habitatge al país.

D'altra banda, i en referència a la modificació del Reglament de construcció del maig del 2020, que estableix que passats dotze mesos de la caducitat de la llicència de construcció dels edificis inacabats, és a dir, els que no disposen dels tancaments, la coberta, les façanes i els acabats exteriors, el comú n'ha de demanar la seva demolició al promotor, Mas assevera que a Encamp només hi ha dues construccions que es trobin en aquesta situació i que ambdues van decidir renovar la llicència dintre del termini marcat pel Govern, per la qual cosa ara disposen de tres anys per finalitzar les obres.

Cal recordar que la modificació del reglament establia un termini de pròrroga de divuit mesos, els quals finalitzaven el passat mes de desembre, i que des de totes les corporacions, a proposta del cònsol major de Canillo, Francesc Camp, es va sol·licitar a l'executiu una ampliació de tres mesos del període marcat, per la qual cosa la pròrroga perquè els promotors d'habitatges inacabats puguin demanar una actualització de la llicència per finalitzar les obres s'ha estès fins al 15 de març del 2022. A més, si finalment s'ordena l'enderroc dels edificis, el cost d'aquest anirà a càrrec del titular de la llicència i, si no es duu a terme en el termini establert, serà el comú qui executarà la demolició.