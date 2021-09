La 4a Setmana de la gent gran escalfa motors amb una tretzena d'activitats esportives, culturals i lúdiques

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha presentat aquest dimecres la 4a Setmana de la gent gran després que l'any passat s'hagués d'ajornar a causa de la pandèmia. La cònsol menor laurediana, Mireia Codina, ha explicat que per aquesta edició, que tindrà lloc del 27 de setembre al 2 d'octubre, s'ha previst un programa amb una tretzena d'activitats esportives, culturals i lúdiques adreçades a les persones majors de 60 anys. Amb la recuperació d'aquest esdeveniment, la corporació té com a objectiu reconèixer el paper del col·lectiu, un dels més perjudicats arran de la crisi sanitària. Com és habitual des del seu naixement, l'esdeveniment s'organitza coincidint amb la celebració del Dia internacional de la gent gran (1 d'octubre).

Codina ha recordat que a la parròquia "sempre s'han fet moltes activitats per a la gent gran", ja que es tracta d'una part de la població "que tenim molt present i que volem implicar" en els actes que s'organitzin per part del comú. En aquest sentit, ha detallat que els tallers que s'organitzen sempre compten amb una notable assistència i els espais dedicats al col·lectiu sempre estan plens, "i això és la resposta de què s'estan fent moltes coses per a ells i els agrada".

Pel que fa a la participació, la cap del departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Montse Cobo, ha explicat que enguany no s'espera que sigui tan elevada com en edicions anteriors tenint en compte les restriccions sanitàries. Així, mentre que durant el 2019 hi van prendre part fins a 600 participants, la corporació ja es mostraria satisfeta si en aquesta ocasió s'aconsegueix apropar-ne la meitat. Per participar-hi, però, és necessari inscriure's prèviament.

Programa d'activitats

La setmana s'encetarà el dilluns 27 de setembre amb un taller de plantes medicinals, a càrrec de Manel Niell, que tindrà lloc de les 10 a les 12.30 hores a la cuina de l'Escola d'Art. De cara a la tarda, està previst un curs d'iniciació a la petanca entre les 16 i les 18 hores que se celebrarà a les recentment estrenades pistes de petanca de la plaça Major.

De cara al dia 28 la jornada s'iniciarà amb una classe de tonificació a càrrec dels monitors del Centre Esportiu entre les 10 i les 11 hores. Posteriorment, a partir de les 12 hores, l'auditori Rocafort acollirà la presentació dels resultats del projecte Aptitude, que valora la fragilitat de la gent gran de la parròquia. Els resultats els oferiran la doctora Eva Heras i la infermera geriatra Maria Anglada. A més, entre les 16 i les 18 hores hi haurà un curs d'iniciació a la marxa nòrdica gràcies a una caminada al recorregut del Tomb Saludable.

El dimecres dia 29 el dia començarà amb una activitat de reminiscència en dos torns: de les 10 a les 11 hores i de les 11.30 a les 13 hores. Més tard s'oferirà una 'masterclass' d'aiguagim al Centre Esportiu i a la tarda tindrà lloc la xerrada 'Fem un bon ús dels medicaments?' de la mà de Montse Ojeda i Meritxell Torà, infermeres del CAP, i amb la col·laboració del farmacèutic Pierre Gilles. L'endemà, el dijous dia 30, el comú ha previst una classe de ioga (de les 12 a les 13 hores a la plaça Sant Roc) i un taller d'art-teràpia a la Llar de Lòria (de les 16 a les 17.30 hores i de les 17.30 a les 19 hores).

El divendres dia 1 s'ha programat una missa per a la gent gran a l'església parroquial en la qual també hi haurà un acompanyament musical de la mà del duo de l'ONCA Àlex Arajol (violí) i Elias Porter (viola). En acabar, s'ha previst un dinar de celebració del Dia internacional al menjador de la Llar de Lòria. Finalment, el dissabte 2 d'octubre, entre les 17 i les 19 hores, la Setmana de la gent gran es tancarà amb un concert del grup 'Genion's' a la plaça de la Germandat.