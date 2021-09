El 60% de la comunitat educativa, 2.500 persones, s’han fet el test d’antígens, amb resultat d’un positiu

Andorra la VellaPrimer dia del curs escolar 2021 -2022 per als alumnes de primera ensenyança i maternal de tots els sistemes educatius, els de sixième del sistema francès i tots els alumnes del British College i de la Universitat d'Andorra. En total, al voltant de 6.800 alumnes han tornat a les aules “amb total normalitat”, segons ha valorat aquest mateix dijous la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla. Justament, per mirar de garantir que aquesta normalitat “duri tot el possible”, el primer dia d’escola es podien cribrar de manera voluntària tots els implicats: docents, personal col·laborador i alumnes majors de 8 anys. Ho han fet 2.507 persones per mitjà d’un test ràpid d’antígens, de les quals una ha donat positiu. Aquest adult, vinculat al personal docent, ha quedat aïllat fins que es confirmi, per mitjà d’una prova PCR o TMA, el positiu, moment a partir del qual els tècnics de Salut determinaran les mesures escaients.

“Ens hem de felicitar per l’alta participació en aquest cribratge, per la implicació de tots els docents i per la feina de la Creu Roja”, ha manifestat Vilarrubla. El percentatge de comunitat educativa que aquest dijous s’ha volgut fer el test d’antígens ha estat al voltant del 60%, entre alumnes i adults.

“Ens agradaria que no hi hagués mascaretes a les aules i poder recuperar tot allò que teníem... i això dependrà de la participació en els cribratges i dels resultats dels mateixos”, ha destacat la ministra, qui es reunirà periòdicament amb representants del ministeri de Salut per tal de determinar si s’han de mantenir els protocols o si es poden anar revisant per adequar-los a la situació epidemiològica. “Ara per ara el més important és ser estrictes amb les normes perquè els alumnes puguin anar a l’escola”, ha afegit.

Aquest divendres serà el torn dels alumnes de primer cicle de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà i els alumnes de segona ensenyança dels sistemes francès i espanyol. Ja de cara al dilluns 13 de setembre, iniciaran el curs els alumnes de segon cicle de segona ensenyança del sistema andorrà, els de batxillerat i també els de Formació Professional. Tots ells, de manera voluntària, es podran realitzar un test ràpid d’antígens, el primer dia de classe.