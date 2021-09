Inici de curs “il·lusionant” per als primers 2.000 alumnes de l'andorrana

Andorra la VellaL'endemà de Meritxell suposa l'inici del final del llarg període de vacances estivals per als escolars. Aquest dijous, 9 de setembre, els més menuts, uns dos mil alumnes de maternal i de primera ensenyança de l'escola andorrana han iniciat el curs. Divendres serà el torn dels del primer cicle i segona ensenyança, del total de 4.500 alumnes matriculats enguany al sistema educatiu andorrà.

La d'aquest dijous ha estat una entrada esglaonada “amb normalitat”, sense incidents, i amb els alumnes “il·lusionats”, apunten des de primera ensenyança. Des dels centres es mostren “contents, per la mica de flexibilització” que hi ha hagut, sobretot al pati, perquè els nens no hauran de dur mascareta i perquè es podran relacionar més entre ells”, doncs es passa dels grups bombolla de classe a grups cicle. També esperen que en un futur proper es puguin fer classes sense mascareta. Tot plegat, a l'expectativa de com evoluciona la pandèmia, amb l'objectiu d'acabar el curs que avui comença, amb normalitat.

"La idea és poder flexibilitzar al màxim les nostres mesures sanitàries", ha declarat Casals. En aquest sentit, les principals novetats per aquest nou curs són el fet de poder estar sense mascareta en espais oberts i també el canvi dels grups bombolla. En espais oberts i al menjador s'ha ampliat els grups bombolla a tot un curs o cicles, i no per classe com l'any passat. "Això beneficia molt als alumnes perquè poden relacionar-se" i es pot complir aquest vessant socialitzador que té l'escola, ha remarcat la directora. En la mateixa línia, el director l'escola andorrana de maternal i primera ensenyança d'Andorra la Vella, Sergi Muñoz, també ha emfasitzat aquest vessant socialitzador i ha afegit que els alumnes es troben molt il·lusionats i que les famílies encaren aquest nou curs amb molta tranquil·litat perquè "el que estem fent ara ja ho hem fet durant un curs sencer".

Pel que fa a possibles positius i confinaments, Casals ha explicat que seguiran els mateixos criteris que l'any anterior. Per aquest motiu es mantenen les mascaretes a les aules, "per no haver de confinar tota la classe", ha comentat. A més, també ha indicat que estan plenament adaptats a haver de fer classes telemàtiques. "Tenim les aules amb espais multimèdia i els alumnes amb dispositius per poder-los utilitzar", ha especificat, assegurant que es troben preparats per fer aquest aprenentatge dual.

Quant a l'escola andorrana de Santa Coloma, Muñoz, ha explicat que a nivell d'espais exteriors, "no hem de fer divisions" perquè disposen de diferents espais i cada cicle es trobarà en un diferent. Pel que fa a les entrades, aquest dijous s'han fet per dos espais diferents per evitar aglomeracions i aquest divendres s'habilitaran tres entrades. Finalment, Muñoz també ha informat que aquest dijous al matí es fan els cribratges dels alumnes a partir dels vuit anys. Durant tot el matí la Creu Roja ha estat realitzant aquestes proves després que des de l'escola s'hagin revisat els consentiments informats dels alumnes, ja que el cribratge és voluntari.

Cal recordar que aquest dijous han retornat a les alumnes de primera ensenyança de tots els sistemes educatius, els de sixième del sistema francès i tots els alumnes del British College i de la Universitat d'Andorra. Aquest divendres serà el torn dels alumnes de primer cicle de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà i els alumnes de segona ensenyança dels sistemes francès i espanyol. Ja de cara al dilluns 13 de setembre, iniciaran el curs els alumnes de segon cicle de segona ensenyança del sistema andorrà, els de batxillerat i també els de Formació Professional.