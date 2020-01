L'andorrana Sylvia Steinbrecht s'emporta el Gaudí a la millor direcció artística per 'Elisa y Marcela'

L'andorrana Sylvia Steinbrecht s'ha endut el Premi Gaudí aquest diumenge a la direcció artística per la seva tasca a la pel·lícula d'Isabel Coixet, 'Elisa y Marcela'. El llargmetratge, basat en una història real, comptava amb quatre nominacions: millor música original, millor vestuari, millor maquillatge i perruqueria i millor direcció artística. Aquesta darrera secció és l'única que va resultar ser guanyadora.

Es tracta, per tant, del primer guardó d'aquest estil que Steinbrecht guanya, ja que amb les nominacions obtingudes en aquest mateix premi el 2017, gràcies a la seva participació al film 'El rei borni', i el 2014 a 'Tres bodas y más', no va aconseguir endur-se el premi. Tot i això, el 2013 va ser guardonada per la seva tasca a la pel·lícula ' Floquet de neu'.

Durant el parlament després de rebre el premi, l'andorrana va agrair el suport de tot l'equip que l'ha acompanyat en aquest projecte, així com a la seva família més propera. Ara, per tant, el repte és endur-se el primer Goya, ja que també està nominada per aquests premis.