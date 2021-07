Activitat física al carrer a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEl departament d’Esports del comú d'Escaldes-Engordany posa en marxa el programa 'Fitness al Carrer', una proposta adreçada a tots els públics que vol fomentar els hàbits saludables i promoure l'esport físic al carrer, en aquest cas a la plaça Coprínceps.

Per a aquesta primera edició de 'Fitness al Carrer', la corporació escaldenca ofereix quatre activitats dirigides. En primer lloc, zumba. Una disciplina emmarcada en el 'fitness' que té com a objectiu ajudar a mantenir cos i ment sans, cremar greixos, guanyar flexibilitat i enfortir els músculs. També, ioga, disciplina amb una pràctica física mental i espiritual. Com a tercera activitat es proposa pilates, una tècnica d'entrenament físic que treballa de forma global tot el cos amb resultats d'augment de la força i la flexibilitat, a més d'una important millora en la postura. Finalment, la ciutadania podrà assistir a una classe de hiit (exercicis d'alta intensitat), una sèrie de rutines funcionals constants variades amb diferents temps de durada.

Les activitats tindran lloc, totes elles, a partir del 20 de juliol a la plaça Coprínceps tots els dimarts a les 19 hores.

L'entrada és gratuïta, però, d’acord amb les recomanacions i consignes dictades pel ministeri de Salut i els protocols sanitaris a respectar, l'aforament serà limitat.