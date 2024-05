Afectacions a la carretera que connecta França amb Andorra durant dos anys

Andorra la VellaLa Direcció de Carreteres del Sud-oest de França ha informat que les obres per millorar l'accés viari al Principat, a prop de l'Hospitalet-près-l'Andorre, a l'RN320, generaran una modificació de la ruta. L'obra consisteix a construir una galeria d'allaus de 300 metres de llargada. Els treballs duraran dos anys, 2024 i 2025, de maig a novembre amb una interrupció durant l'hivern. Durant l'obra, l'RN320 estarà tancada al trànsit entre l'entrada nord del túnel de Puymorens i l'encreuament sud entre la RN320 i la RN22 al departament de l'Arieja (RN2209).

Per mantenir l'accés al coll de Puymorens i Andorra, la RN22-09, recentment rehabilitada, s'utilitzarà com a via de desviament durant el tancament de la RN320. El desviament no afectarà els usuaris que vulguin emprar el túnel de Puymorens. S'instal·larà la senyalització necessària durant la nit del 13 al 14/05 de 22 h a 6 h. Això provocarà un tancament total de la RN320 durant aquesta franja horària a l'alçada de La Croisade, entre la cruïlla amb la RN20 i la cruïlla amb la RN22 als Pirineus Orientals. Les persones que vulguin anar al Pas de la Casa des de l'Hospitalet-près-l'Andorre hauran d'agafar el túnel i pujar pel coll des de Porté-Puymorens.