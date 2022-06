Air Nostrum aterrarà a la Seu encara que la temperatura sigui superior als 30 graus

SoldeuL'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha aixecat la limitació que impedia als avions d'Air Nostrum aterrar a l'aeroport d'Andorra-La Seu a més de 30 graus de temperatura. El director comercial d'Air Nostrum, Juan Corral, ha informat que l'agència ha autoritzat els vols fins a 37 graus, després de comprovar que la normativa era massa antiga i no era l'adequada pels avions utilitzats per Air Nostrum per la connexió amb Madrid.

En el marc del 20è Fòrum de l'Empresa Familiar Andorra, Corral ha participat en la taula rodona 'L'aeroport d'Andorra - La Seu: la nostra connexió a Europa', juntament amb el president de l'EFA, Francesc Mora; el director d'aeroports públics de Catalunya, Jordi Candela; i el president de The Route Hunters, Javier Suárez. De fet, Corral ha fet una molt bona valoració de la línia amb Madrid, assegurant que ha superat totes les expectatives que tenien al principi, assegurant que ha anat bé tant pel que fa a amb el nombre de passatgers, com també pels ingressos i la regularitat i la puntualitat. En aquest sentit, ha volgut esvair tots els dubtes sobre els desviaments, emfasitzat que la regularitat dels vols ha estat del 100% i la puntualitat està sent superior al 94%. "Estem al top" en aquestes xifres, ha manifestat. Tot i així, ha volgut ser prudent, ja que només es porten cinc i mesos i mig de la connexió. "Quan tinguem un any complert, serà el moment de començar a valorar", ha dit.

A més, el director d'aeroports públics de Catalunya ha avançat que a l'estiu esperen poder començar les obres d'abalisament per poder fer l'aviació nocturna, la qual permetrà una ampliació dels horaris. Amb aquestes obres, Candela ha assegurat que l'aeroport ja tindrà la infraestructura més necessària. Paral·lelament, el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha recordat que el Govern està subvencionant els vols amb una partida de 630.000 euros, la qual considera que finalment serà molt menor "gràcies a l'ocupació que ha tingut el vol". De fet, ha assegurat que "s'està demostrant que és una ruta viable i s'estan explorant altres rutes", com un possible tercer vol setmanal a Madrid o ampliar les rutes a les Illes Balears, Lisboa o París.

