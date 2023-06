Alerta per l'augment dels joves que demanen diners al carrer

Andorra la Vella"Tens un euros per deixar-me?". "Em pots deixar tres euros?". Aquest tipus de frase estan començant a sentir-se a Andorra amb una certa freqüència impensable fins no fa massa. Diferents ciutadans han confirmat que, sense ser habitual, sí s'han trobat amb casos de joves que demanen diners directament. Sigui per una petició directa o amb una justificació com que s'ha deixat la targeta del bus i l'ha d'agafar.

La realitat ha deixat de ser puntual, expliquen els ciutadans consultats, i es considera que té més a veure amb la precarització actual. Alguns dels joves que demanen tenen feina actualment, però la sensació és que hi ha una part de la ciutadania que es troba en una situació complicada.

L'avís, més que pel fet en sí mateix, s'ha fet per alertar que l'escenari actual és molt més complicat del que la part més benestant de la població creu i que pot derivar en situacions de precarietat social, habituals en altres països, però que a Andorra eren gairebé inèdites.