Aliança entre el Govern i FEDA per reconèixer les energies d'origen 100% renovable

Andorra la VellaEl Govern ha presentat aquest dilluns una nova eina que permet a grans i petits productors del país certificar que l'energia que produeixen o importen, en cas que ho sigui, és d'origen 100% renovable. La certificació s'emet per part del ministeri de Medi Ambient a través de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic (OECC) i esdevé una garantia per a la posterior comercialització dels segells que configuren el mercat de certificació. Tal com ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvo, l'eina ja fa mesos que està implementada i té com a punt fort afavorir la inversió en energies renovables per part de petits productors, així com implicar el sector privat en l'augment d'energia fotovoltaica produïda al Principat "sabent que ara és més necessària que mai".

Calvó ha indicat que els nous certificats d'origen tenen una doble finalitat. D'una banda, contribuir econòmicament a finançar la producció elèctrica renovable, "en el sentit que el petit o gran productor pot comercialitzar els certificats a un preu determinat", i de l'altra, "posar en valor l'energia renovable". Es tracta, doncs, d'un element que ja estava previst a la Litecc i que aquest dilluns es materialitza amb la seva implementació, ja que actualment també es troba operativa la plataforma digital que permet fer aquesta comercialització.

D'aquesta manera, tal com ha indicat el director de l'OECC, Carles Miquel, un cop assolida la certificació d'origen, el productor pot decidir posar a la venda els certificats per així tenir un nou ingrés pel qual motivar i incrementar la seva instal·lació. Per la seva banda, el comprador s'implica en la generació d'energia renovable i de fons no contaminants. "Volem impulsar la creació d'un cercle virtuós pel foment de les energies renovables, la diversificació de les fonts d'energia i l'augment de la sobirania energètica, millorant alhora el posicionament de les nostres empreses en els seus respectius sectors d'activitat", ha ressaltat.

Durant la seva intervenció, Miquel ha ressaltat que els darrers anys s'està vivint un creixement exponencial pel que fa a les instal·lacions fotovoltaiques. De fet, ha assegurat que avui dia "tenim 55 peticions d'ajut" en relació amb la instal·lació de parcs fotovoltaics corresponents al Pla renova especial. Quant a l'expedició de certificats, ha dit que de manera imminent s'arribarà a un mercat potencial de 100.000.000 milions.

FEDA presenta un segell complementari

Durant la roda de premsa també ha estat present el director general de FEDA, Albert Moles, qui ha explicat, juntament amb la ministra i el director de l'OECC, l'exemple de la parapública. En aquest sentit, ha posat en relleu com FEDA, en tant que principal productora d'energia renovable del país, també participa en l'emissió de certificats de garanties d'origen mitjançant els segells 'Llum verda', que han estat creats per l'entitat per tal de comercialitzar la certificació del 100% de l'energia que consumeixi qualsevol empresa, sigui gran o petita.

Amb aquests segells, FEDA vol impulsar les empreses a implicar-se en la transició energètica d'una forma fàcil i assequible, que pot complementar els esforços que facin en estalvi i eficiència energètica o produint energia.

Per això, el preu que ha fixat per als certificats és de 2 €/MWh, un import amb el qual no pretén fer negoci i que és similar al que es troba als països veïns. A més, a les empreses que certifiquin el 100% de l'energia renovable, se'ls donarà el segell que les distingirà i altres elements comunicatius perquè mostrin la seva implicació.

En aquest sentit, Moles ha manifestat que aquest segell "en cap cas substitueix que les empreses inverteixin", ja que la idea també és donar opcions a empreses sense excés de recursos la garantia que poden tenir energia renovable. Per demanar aquest segell, també es pot fer a través de la plataforma del Govern, que complementa el certificat que atorga l'OECC.

FEDA disposa de l'energia produïda a la central hidroelèctrica i també de la importada de fons renovables d'Espanya i França, i Moles ha assegurat que la voluntat és continuar incrementant l'energia de fonts renovables i que els certificats siguin un impuls per a la producció d'energia renovable.