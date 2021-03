Allò que llencis acabarà al mar

Escaldes-EngordanySota el lema 'No llencis res aquí comença el mar' el comú d'Escaldes-Engordany ha posat en marxa una campanya per conscienciar els ciutadans sobre l'impacte que té llençar certs productes als embornals, ja que finalment aquests van acabant al mar. La consellera de Medi Ambient, Cèlia Vendrell, ha explicat que cal que la gent sigui conscient que "els petits gestos" que tinguem tenen un impacte sobre la qualitat de les aigües i que, per tant, poden "ajudar molt". Així, es vol conscienciar la ciutadania que no aboqui l'aigua del cubell als embornals ni tampoc les burilles, entre d'altres, ja que aquests elements acaben als rius i dels rius als mars. Per això, s'han pintat un seguit d'animals amb el lema de la campanya prop dels embornals. Pops, crancs o tortugues recordaran que no s'ha de tirar res en aquests punts.

Vendrell ha destacat que és la primera vegada que el comú d'Escaldes-Engordany se suma a la commemoració del Dia mundial de l'aigua que l'ONU celebra des de fa 29 anys. La consellera de Medi Ambient ha manifestat que ja l'any passat ho haguessin volgut celebrar però que la crisi de la covid-19 ho va impedir i aquest any finalment han pogut sumar-se a aquest dia mundial per recordar que "l'aigua és un bé molt preuat i un recurs que cal protegir".

Des de mitjans març el comú ha començat a pintar prop dels embornals animals de platja com crancs que recorden als ciutadans el lema de la campanya, és a dir, que tot allò que es llenci, i més en capçalera de conca com és Andorra, "acabarà al mar". La idea és que hi hagi aquest lema a tots els desaigües de la parròquia. Vendrell ha emfasitzat que cal tenir en compte que els rius "no són una depuradora" i que cal mantenir-los nets. La campanya es veurà reforçada amb missatges a la pàgina web del comú i també a les xarxes socials per incidir en tots aquells gestos que cal evitar per embrutar les aigües. Així, entre d'altres, no tirar l'aigua amb sabó, ni burilles als embornals o no llençar l'oli per la pica, entre molts altres.