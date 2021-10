Alta afluència de visitants a la Fira del Bestiar de Canillo

CanilloAmb el parèntesi de l'edició anterior a causa de la pandèmia, Canillo ha tornat a celebrar aquest diumenge la tradicional Fira del Bestiar i Artesania. Amb una alta afluència de visitants, l'aparcament dels Refugis ha reunit setze explotacions ramaderes de la parròquia amb vaques, cavalls, ovelles, cabres, gossos i aus.

Paral·lelament, el passeig del telecabina ha acollit un total de 35 expositors del gremi d'artesans amb productes d'alimentació locals, tèxtil i paradetes de l'escola andorrana de Canillo i la francesa, entre d'altres. Com és habitual a la cita, s'ha procedit al lliurament de premis a les cases participants que han atansat el seu bestiar a la Fira.

L'esdeveniment ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la subsíndica Meritxell Palmitjavila i la consellera general, Mònica Bonell, que han acompanyat els cònsols de Canillo, Francesc Camp i Marc Casal, així com a diversos consellers de la corporació comunal.

Camp ha celebrat la bona participació d'aquesta edició per part dels ramaders i els artesans i s'ha mostrat satisfet per l'ambient i l'assistència a l'esdeveniment. Per la seva part, Espot ha recordat que la fira és un acte tradicional que té lloc a Canillo des dels anys 30 i és "una bona notícia que es pugui reprendre després de la situació difícil de pandèmia que estàvem travessant l'any passat". "Més enllà de l'esperit folklòric i pedagògic d'aquest esdeveniment, és un dia que acosta a la ciutadania en el seu conjunt a prendre consciència de la gran tasca tan necessària que fan els ramaders i els agricultors d'aquest país", ha afegit.

Relleu generacional

D'altra banda, Camp ha explicat que Canillo és una de les parròquies amb més tradició ramadera i que, tant des d'aquest sector com des del comú, hi ha la preocupació perquè el canvi generacional estigui garantit. "És un dels reptes a treballar amb els ramaders fins a finals de mandat. Farem el màxim per intentar trobar solucions durant aquests dos anys per tal d'aconseguir una transició, sigui de pares a fills o a partir d'implicar a altres joves del país", ha assenyalat.

Per amenitzar la jornada, també han tingut lloc dos concerts a càrrec d'Efecte Pigmalión i Quim Salvat. A més, com a complement, el Palau de Gel ha celebrat una jornada de portes obertes de les 11 a les 14 hores. De la mateixa manera, el Museu de la Moto també ha obert portes a tots els públics de forma gratuïta de les 10 a les 14 hores.