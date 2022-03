Andorra té 6.000 pisos buits i 12 famílies de refugiats ucraïnesos que no tenen on allotjar-se

Andorra la Vella“Si alguna cosa pot limitar poder rebre més refugiats és que no disposem d’habitatge estable. Ara estan acollits amb famílies però és cert que alguns no estan en les millors condicions”, ha explicat aquest dimecres la ministra d’Afers Socials, Judith Pallarès. “Hi ha com a mínim dotze d’aquests nuclis familiars que han arribat que necessitarien trobar un espai propi on allotjar-se. Si alguna cosa limitarà l’arribada de més serà trobar allotjament per aquestes persones”, ha insistit la dirigent. Tal com ha informat també aquest dimecres, la coordinadora del segon comboi de la Creu Roja amb 15 refugiats de guerra, Anna Arias, els nouvinguts s’allotgen a cases de familiars i amics. També n’hi ha que dormiran a hotels que han cedit habitacions per a la causa.

Afers Socials ja ha rebut una dotzena de sol·licituds, per part d’aquests nuclis familiars afectats, i Pallarès ha explicat que “de moment estan amb amics o famílies, també hi ha algun hotel que ha ofert habitacions i també apartaments turístics. De moment creiem que podem trobar encaix per aquestes primeres dotze demandes per trobar habitatge, però sí que pot suposar una limitació perquè en vinguin més”.

“Que hi hagi 6.000 pisos buits al país i aquesta sigui la limitació perquè vinguin més refugiats sembla un acudit dolent”, ha etzibat un dels periodistes que ha seguit la roda de premsa posterior al consell de ministres d’aquest dimecres. “Fins ara hem centrat els esforços a donar un cop d’ajuda per rebre els refugiats, i ara ens centrem en rebre sol·licituds. Estaria molt bé que això servís per posar en funcionament aquests 6.000 pisos buits, però sabem que la realitat que tenim avui, perquè és avui quan surten del seu territori, és que no tenim la clau d’aquests pisos buits”, ha respost Pallarès.

Recordem que el departament d'Estadística calcula que hi ha 6.238 pisos buits al país, una xifra que suposa el 15% del mercat, la majoria dels quals se situen a la capital, Escaldes, i Canillo. El nombre d'immobles que s'estimen que estan buits corresponen, en gran manera, a habitatges "amb un baix consum d'energia o zero", per la qual es dedueix que "durant un llarg període de temps no hi ha transitat ningú".