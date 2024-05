Andorra 72ª classificada al rànquing de llibertat de premsa de Reporters Sense Fronteres

Andorra la VellaAndorra ocupa el número 72 en l‘Informe de Reporters Sense Fronteres (RSF) sobre la llibertat de premsa a escala mundial. Aquesta classificació posa de manifest la creixent preocupació pel deteriorament de la llibertat de premsa, especialment en relació amb la influència de les autoritats polítiques. Segons RSF, els governs i les autoritats políiques estan fallant en el seu paper de garantir un marc propici per a l’exercici del periodisme i el dret dels ciutadans a una informació fiable, independent i plural.

L’any anterior Andorra es posicionava 37 superat per Espanya a la posició 36. Mentre Andorra ha caigut fins al número 72 de la classificació, Espanya ha escalat 6 posicions.

A escala internacional, l’any 2024 es caracteritza per la manca de voluntat política per aplicar principis de protecció als periodistes, especialment evidenciat per la guerra a Gaza, on s’han produït un nombre sense precedents d’atacs contra periodistes i mitjans de comunicació. A més, RSF alerta sobre l’ús de la intel·ligència artificial generativa per a la desinformació política, com s’ha vist amb l’ús de deepfakes durant les eleccions.

En termes de llibertat de premsa, alguns països de l’Europa de l’Est i l’Àsia Central han intensificat la censura dels mitjans, imitant els actes de repressió russos. Això, juntament amb altres factors, ha contribuït al deteriorament global de la llibertat de premsa a nivell mundial.