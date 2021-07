Andorra i França reforcen els vincles per promocionar la preparació dels esportistes

Pas de la CasaLa ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha mantingut aquest dimarts al matí una reunió amb la seva homòloga francesa, Roxana Maracineanu, durant la qual s'ha tractat sobre la possibilitat de "reforçar els vincles" perquè hi pugui haver "intercanvis amb equips francesos" i també que els esportistes del país puguin gaudir de llocs d'entrenament al país veí del nord i viceversa, perquè "Andorra pugui acollir esdeveniments d'equips francesos".

Riva ha destacat que aquesta trobada ha estat "emmarcada en el treball conjunt" que ja s'està fent per a la "promoció dels esportistes andorrans" que ja s'està materialitzant i en el qual es vol aprofundir. Així, segons la titular d'Esports, s'ha "consolidat" la voluntat conjunta que els esportistes andorrans puguin gaudir "dels espais idonis" tant per promocionar l'alt nivell esportiu com la pràctica esportiva en general. En aquest sentit, s'ha parlat de les instal·lacions del centre d'alt rendiment de Font Romeu, ja que és el punt que es troba més pròxim, però "no s'ha limitat" a aquesta instal·lació i ambdues parts tenen la voluntat "profunditzar converses" i arribar als "convenis necessaris" per poder utilitzar altres instal·lacions.

I si bé es vol potenciar que els esportistes del país puguin gaudir de les instal·lacions franceses també es pretén que Andorra pugui acollir esportistes francesos i en aquest sentit, Riva ha subratllat que la ministra francesa ha quedat "sorpresa" de les instal·lacions d'Andorra situades en diferents alçades com les del Pas de la Casa, Ordino o la piscina olímpica dels Serradells.

Si bé la idea és reforçar els vincles de l'esquí amb el centre de Font Romeu, la titular d'Esports també ha recordat el projecte del VPC per fer pujar l'equip i el "partenariat amb Pamiers" i ha manifestat que hi ha d'haver aquest diàleg entre el VPC i els equips francesos i que des de l'executiu es dona suport a aquest projecte.

Quant a l'acollida del Tour, la ministra ha destacat que "ha estat satisfactori per a totes les parts" i ha subratllat que Andorra "s'ha involucrat" perquè hi hagués "el millor escenari possible". Riva ha manifestat que s'ha remarcat el fet que la sortida d'aquest dimarts sigui el punt més alt del Tour i creu que l'organització també en surt "contenta" d'aquesta visita i que s'ha reforçat a través de l'esport "aquest vessant turístic, de dinamització que tots perseguim".