Sepp Kuss guanya en el retorn del Tour a Andorra

Andorra la VellaEl ciclista nordamericà, Sepp Kuss, de l'equip Jumbo Visma, s'ha adjudicat la 15a etapa del Tour de França, amb final a Andorra la Vella, després de superar el port d'Envalira i la Collada de Beixalís, el Port de Pymorens i Mont Louis. Aquesta és la primera de les dues etapes que es desenvolupen parcialment en territori andorrà. D'aquesta manera Kuss pren el relleu de l'holandès Tom Dumolin que va ser el guanyador de la 9a etapa de l'edició del 2016, amb final a Ordino-Arcalís, la darrera que havia acabat al Principat fins avui. El corredor del Jumbo Visma ha completat els 191,3 quilòmetres de l'etapa, que ha arrencat a la localitat nord catalana de Cerés, amb cinc hores, dotze minuts i sis segons, gràcies a una escapada que s'ha produït en els primers compassos del dia. En segon lloc ha quedat l'espanyol del Movistar, Alejandro Valverde, a 23 segons. El murcià, de 41 anys, ha intentat caçar Kuss durant el descens del port de Beixalís, la darrera dificultat muntanyosa de la jornada, però li ha estat impossible. Tercer ha estat l'holandès Wout Poels. El primer dels ciclistes residents al país en creuar la línia de meta situada a l'Avinguda Tarragona d'Andorra al Vella ha estat el campió del món Julien Alaphillipe, que ha estat dotzè a un minut i vint-i-dos segons de Kuss. En la lluita per les classificacions alternatives, el canadenc resident al país, Michael Woods, ha cedit la samarreta de líder de la muntanya a Poels.

Pel que fa als favorits per guanyar la classificació general, no hi ha hagut diferències doncs han entrat tots en el mateix grup. Wout Van Aert ha comandat el descens des de Beixalís fins a Andorra la Vella, en un reduït pilot on hi havia el resident Enric Mas, i el líder de la classificació general, l'eslovè del UAE, Tadej Pogacar. La primera etapa pirinenca ha acabat sense cap tipus de sobresalt per als primers de la general. Demà, el pilot té una jornada de descans, i dimarts, la segona de les jornades que s'han de disputar als Pirineus, i que tindrà la seva sortida des de la localitat encampadana del Pas de la Casa.

Un país volcat amb el Tour

Andorra ha demostrat, un cop més, perquè és un paradís per al ciclisme. Des de que els corredors del pilot han creuat la frontera del Baladrà fins a l'arribada a l'Avinguda Tarragona d'Andorra la Vella, els carrers i carreteres han estat plens d'afeccionats que animaven els millors ciclistes del moment. Tal com estava previst, als vols de la una del migdia, unes tres hores abans que els ciclistes entressin al país, els agents de circulació de les diferents parròquies implicades van començar a restringir la mobilitat rodada.

La caravana publicitària va ser la primera que va fer acte de presència, amb música, animació i regals per als centenars de persones que sota un sol de justícia, esperaven el pas de la Grande Boucle, ja fos a les localitats o, els més valents, que s'havien enfilat fins a les dificultats muntanyoses de la jornada, el port d'Envalira i la Collada de Beixalís. Els patrocinadors del Tour han fet les delícies de grans i petits amb regals tan clàssics com gorres o barrets, o més inesperats com ampolles d'aigua, gominoles, polseres o galetes. Demà, durant la jornada de descans, nova oportunitat de gaudir de la caravana ciclista més important del món.