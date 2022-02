Andorra Lírica recupera els 150 anys d'absència de l'òpera 'La Vall d'Andorra'

Sant Julià de LòriaAndorra Lírica i el comú de Sant Julià de Lòria donen el tret de sortida a la setena temporada d'òpera amb la 21a producció de l'associació, la qual ja suma més de 9.000 espectadors entre totes les seves produccions. Així doncs, i tal com han presentat aquest dilluns en roda de premsa la impulsora de l'associació Andorra Lírica i soprano, Jonaina Salvador, la cònsol menor de la parròquia laurediana, Mireia Codina, i el director d'escena de l'entitat, Jofre Belles, en aquesta ocasió s'ha apostat per recuperar una òpera còmica francesa que no veu la llum des del segle XIV, 'La Vall d'Andorra'.

"Es tracta d'una obra que fa 150 anys que no s'escenifica. Es va estrenar el 1848 i va tenir un gran èxit per Europa, però l'última vegada que es va mostrar sobre un escenari va ser vint anys després de l'estrena, aproximadament el 1868", ha indicat Salvador. I ha puntualitzat que és "l'única òpera que porta el nom d'Andorra". La producció, estructurada en tres actes, compta amb més d'una desena de solistes i, tal com ha manifestat la soprano, "encara que sigui una comèdia, és una òpera de gran format que ha suposat un esforç faraònic i titànic pels participants".

Quant a la producció de l'obra, Belles ha comentat que han hagut de dur a terme una gran tasca d'investigació per descobrir i treballar el llibret perquè el públic el pugui entendre. En aquest sentit, la versió d'Andorra Lírica introdueix dos nous personatges a la funció, les quals ajudaran a narrar i acabar d'explicar la trama principal. "No volíem un narrador com a tal, per això vam decidir afegir dos intèrprets perquè fessin aquesta funció d'una manera més amena, però igual d'entenedora", ha dit.

El director d'escena ha avançat que una de les temàtiques principals és l'amor, diferenciant entre l'amor per interès i el romàntic, l'enamorament, i ha detallat que l'òpera narra la història de tres noies que se senten atretes pel mateix home, la Georgette, la Thérésa i la Rose de Mai, i els estira-i-arronsa que viuran quan arribin els membres de l'exèrcit francès per reclutar als homes que no estiguin casats. Belles no ha volgut desvelar el final de la funció i ha convidat a la ciutadania a acudir a l'auditori per gaudir de dues hores de comèdia per a tots els públics.

Respecte a l'escenografia, l'entitat ha preparat una imatge aèria digital del país amb els llocs més emblemàtics, màgics i naturals que s'hi poden trobar, tot destacant els corresponents a la parròquia laurediana, com els refugis de la Rabassa i el seu entorn. "Hem buscat un contrast entre el punt bucòlic del 1.700 i el modernisme actual apostant per la digitalització", ha apuntat el director d'escena.

Per la seva banda, Codina ha recordat que, com ja és habitual en les darreres produccions de l'entitat, l'esbart laurèdia torna a participar en l'obra aportant un punt de dansa. A més, la cònsol ha animat als ciutadans a assistir a l'òpera, que se celebrarà els pròxims dies 12, a les 20.30 hores, i el 13 de febrer, a les 18 hores, a l'auditori Claror de Sant Julià de Lòria. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir per 32 euros o 27 euros, en la venda anticipada si es disposa de descompte, com per exemple el Carnet Jove o ser menor de 18 anys.