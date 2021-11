Andorra, entre els països compromesos amb la neutralitat carboni

GlasgowEn el marc de la participació en la Conferència de les Parts sobre el Canvi Climàtic (COP26), la delegació andorrana, encapçalada per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha treballat aquesta setmana l'adhesió d'Andorra a dues coalicions per seguir fent passos decidits per mitigar els efectes adversos del canvi climàtic. Així, en primer lloc, Andorra ha impulsat els contactes per adherir-se a la coalició per la neutralitat de carboni, element que permet alinear-se amb el compromís nacional que va anunciar el Principat per assolir aquest objectiu el 2050. De manera paral·lela, la delegació andorrana també ha fet els tràmits per afegir-se a la coalició per la fixació d'un preu del carboni en l'àmbit internacional (Carbon Pricing Leadership Coalition CPLC).

La coalició per la neutralitat de carboni reuneix un grup de països pioners que han acordat desenvolupar estratègies climàtiques ambicioses per assolir els objectius a llarg termini de l'acord de París. Pretén recollir els beneficis socioeconòmics de la transició cap a la neutralitat en carboni, construir economies resilients i accelerar l'acció climàtica global a la velocitat i escala necessàries. En aquest sentit, incideixen des del Govern, Andorra compta des de principis d'any amb l'estratègia energètica nacional de lluita contra el canvi climàtic amb l'objectiu principal d'assolir la neutralitat de carboni, formada per cinc programes d'acció on queden inclosos els objectius de la coalició. Són membres de la coalició Alemanya, Canadà, Colòmbia, Costa Rica, Dinamarca, Etiòpia, Finlàndia, França, Alemanya, Islàndia, Luxemburg, Illes Marshall, Mèxic, Països Baixos, Nova Zelanda, Noruega, Portugal, Espanya, Suècia i Regne Unit.

Pel que fa a la coalició per la fixació d'un preu del carboni a escala internacional, s'assenyala que els beneficis de disposar d'un preu del carboni són un dels instruments polítics més forts disponibles per fer front al canvi climàtic. Té el potencial de descarbonitzar l'activitat econòmica mundial canviant el comportament dels consumidors, les empreses i els inversors alhora que desencadena la innovació tecnològica i genera ingressos que es poden aprofitar productivament.

Des de l'executiu destaquen que l'aprovació per part del Consell General de la taxa carboni, permetrà ara al país l'adhesió a aquesta coalició, amb l'objectiu de reclamar un preu del carboni universal que permeti finançar la transició energètica i l'acció climàtica, així com les accions necessàries per al ple compliment dels objectius de l'Acord de París.

Finalment s'informa que, "seguint el principi d'exemplaritat", el desplaçament de la delegació andorrana a Glasgow s'ha compensat amb la col·laboració en un projecte sostenible de Xile. La voluntat del Govern és, aviat, poder compensar aquests desplaçaments amb projectes d'Andorra amb l'impuls del marcat nacional.