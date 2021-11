Crida a una "acció conjunta" contra el canvi climàtic

Andorra la VellaLa ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha intervingut aquest dimecres a la sessió plenària d'alt nivell de ministres de medi ambient de la conferència de les parts sobre el canvi climàtic (COP26). En la seva al·locució Calvó ha defensat la contribució d'Andorra a la lluita contra el canvi climàtic i també ha fet una crida a "l'acció conjunta" dels estats i a "honorar" els acords de París.

En la seva intervenció la titular de Medi Ambient ha recordat que Andorra, en ser un país de muntanya, és molt vulnerable als efectes del canvi climàtic i ha afegit que malgrat que el seu impacte en el canvi climàtic és molt baix (és responsable del 0,001% de les emissions globals de CO2) això no vol dir que no hagi actuat de forma decidida per combatre'l i de fet ha recordat que va ser "dels primers estats" a fer la contribució nacional el 2015 i a revisar-la amb la vista posada en "la neutralitat carboni" el 2050. A més, Calvó ha explicat a la resta de països presents a la COP26 que el Consell General ha aprovat per "unanimitat" la declaració d'emergència climàtica i ha recordat l'impuls a la fiscalitat encaminada a nodrir un fons verd per promoure accions i mesures en favor de la transició energètica, per aconseguir una "mobilitat més sostenible". Tot aquest marc ha permès Andorra, ha explicat Calvó, dotar-se de diverses eines per actuar de manera concreta. A més, la ministra també ha posat en relleu que el Govern ja fa anys que ha desplegat un pla d'ajuts per fomentar l'eficiència energètica i les instal·lacions d'energies renovables, per a particulars i empreses, que també han incrementat l'ajuda econòmica fruit dels nous mecanismes de finançament.

En aquest sentit, Calvó ha defensat que cal que els governs impulsin accions concretes, i que hi hagi "més transparència". També ha destacat que la reducció de les emissions aconseguides durant la pandèmia va ser "un miratge" i que el que cal és "reflexionar sobre el model de creixement econòmic actual".

Intervenció de la ministra de Medi Ambient a la COP26

Davant de la comunitat internacional, Calvó ha alertat que "el canvi climàtic cada vegada és més generalitzat, ràpid i intens" i ha emfatitzat que cada cop queda menys temps per afrontar la situació: "avui tenim l'última oportunitat per abordar la crisi climàtica amb eficàcia i fermesa". És per això que ha fet una crida en l'àmbit global perquè s'incrementin les ambicions i es posin en marxa les eines necessàries de finançament previstes a l'acord de París. "Demanem a totes les parts que respectin l'acord i siguin ambiciosos amb les contribucions nacionals", ha destacat.

En vista d'aquesta situació, la ministra ha insistit que cal ser concrets en les ambicions marcades en l'acord de París per no decebre "especialment als joves", un dels sectors de la societat més sensibles amb la temàtica. "S'han de tenir en compte les peticions que ens han enviat a través del manifest Youth4climate que els joves van redactar a Milà perquè seran ells els encarregats de gestionar i impulsar en el futur l'acció climàtica", ha apuntat.

Cal recordar que la ministra de Medi Ambient es troba aquests dies a Glasgow per prendre part la Conferència de les Parts relativa al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26) i que a banda de la intervenció d'aquest dimecres està mantenint diverses trobades bilaterals.