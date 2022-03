Andorra Telecom activa l'SMS solidari per ajudar el poble d'Ucraïna

Andorra la VellaAndorra Telecom activa l'SMS solidari al número 828 per recaptar diners per ajudar al poble d'Ucraïna. El cost de cada SMS és de 2 euros i la recaptació es repartirà entre les tres ONG andorranes que hi estan treballant: Càritas andorrana, Creu Roja andorrana i Unicef Andorra. Els diners recaptats els destinaran al desenvolupament de les tasques que els comitès internacionals de les tres ONG estan portant a terme sobre el terreny, per ajudar al poble ucraïnès que està patint les conseqüències del conflicte bèl·lic.

Aquesta iniciativa s'afegeix a la que l'operadora va anunciar el passat diumenge 27 de febrer, d'oferir trucades i SMS gratuïts entre Andorra i Ucraïna, tant des d'Andorra cap a Ucraïna, com les comunicacions que es puguin efectuar en 'roaming' en el país ucraïnès. Andorra Telecom vol reiterar el seu suport a totes les persones afectades en aquest moment tan delicat.