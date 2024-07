Andorra Telecom aposta pel talent local incorporant deu eventuals d'estiu

Andorra la VellaAndorra Telecom incorpora deu eventuals d'estiu que treballaran a l'empresa durant els mesos de juliol i agost. Segons informen des de la companyia, contribuiran en diverses àrees de l'empresa, "aportant noves perspectives i energia" durant la temporada estival.

Els eventuals treballaran en les àrees de xarxa mòbil, solucions digitals, oficina de programa, xarxa internet, desenvolupament de serveis de l’àrea tècnica, botiga, legal, internacional i instal·lacions i energia.

"Aquest programa d'estiu és una oportunitat fantàstica tant per als estudiants com per a Andorra Telecom. Ens beneficiarem de la seva frescor i entusiasme mentre ells guanyen experiència pràctica en un entorn laboral real", ha declarat el director de Persones i Cultura de l’operadora, Christian Fernàndez. Amb aquest programa, Andorra Telecom reafirma el seu compromís amb el desenvolupament professional dels joves i la inversió en el talent local.