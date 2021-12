Andorra Telecom connecta el Pare Noel i els Reis Mags amb els infants d’Andorra

Andorra la VellaUn any més, i ja en són disset, Andorra Telecom posa a disposició de les famílies del Principat el número curt 121 per parlar amb el Pare Noel i amb Melcior, Gaspar i Baltasar. Una trucada màgica que, a més, permet col·laborar amb un euro, preu de la trucada, amb un projecte d'Atenció Primària que desenvolupa Càritas Andorrana.

Aquest projecte es tracta d'un servei d'acollida, orientació i acompanyament que té com a finalitat atendre les necessitats bàsiques de les persones com l'alimentació, l'habitatge, la salut, la roba, la soledat o el desarrelament. Des d'Andorra Telecom es recorda que l'any 2020 es van realitzar un total de 1.035 trucades, una xifra que s'espera superar aquest any.