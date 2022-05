Andorra la Vella es decanta per l'Estadi Comunal per a ubicar el multifuncional

Andorra la VellaEl recinte multifuncional va pel camí d'ubicar-se a l'Estadi Comunal d'Andorra la Vella. Després de mesos sense donar cap pista, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha manifestat aquest dijous que la voluntat de la corporació és que el futur equipament s'instal·li en aquest indret després de constatar que hi ha superfície suficient per a encabir tant el recinte, com el camp de futbol amb les mesures reglamentàries, la graderia, l'aparcament soterrat i la pista d'atletisme.

A hores d'ara el comú només disposa d'un estudi preliminar de volumetries, per la qual cosa "encara no hi ha un projecte" concret per definir-ho tot plegat. Després que Marsol hagi fet públic el seu desig, ha afirmat que la decisió definitiva "depèn del Govern". Tot i això, també ha assegurat que, de moment, no queda descartada la zona de la Margineda de manera definitiva, però la idea del Comunal agrada més perquè és un terreny més pròxim a Andorra la Vella que "respira bé" i que "seria maco com a entrada a la parròquia".

Malgrat haver fet un pas endavant pel que fa a la ubicació, la cònsol major ha assegurat que "les obres tardaran molt a començar", ja que només es disposa de l'avantprojecte de l'arquitecte Pere Cervós, encarregat de dissenyar la reforma de l'Estadi Comunal. Si la resposta del Govern és positiva, només caldrà "fer alguna modificació" en el document "perquè no canvia excessivament la part de l'estadi".

Finalment, i amb previsió que en el futur hi pugui haver obres al Comunal, Marsol ha reconegut que "pot passar que hi hagi un problema amb la pista d'atletisme per als Jocs dels Petits Estats 2025", per la qual cosa "potser s'haurà de buscar un pla B".