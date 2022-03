Andorra la Vella dobla la partida dels pressupostos participatius arribant fins als 200.000 euros

Andorra la VellaDesprés de l'èxit registrat i de la bona acollida per part de la ciutadania, el comú d'Andorra la Vella ha presentat aquest dimarts la segona edició dels projectes participatius, una iniciativa que enguany dobla el pressupost arribant fins als 200.000 euros. La fase de rebuda de propostes, que es podran fer arribar en físic o bé en línia a través del portal www.decidim.andorralavella.ad, s'enceta aquest 1 de març i s'allargarà fins a l'últim dia de mes. Un cop recollides totes les propostes, s'obrirà un període d'anàlisi per part de la corporació on s'analitzaran les sol·licituds per, posteriorment, iniciar el procés de votacions de cara al mes de juny.

Segons ha explicat la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Pressupostos Participatius d'Andorra la Vella, Meritxell López, el que es busca amb la segona edició d'aquest projecte és que "els nostres ciutadans ens facin arribar propostes de projectes que embelleixin la parròquia, que siguin perdurables i que aportin beneficis a la ciutadania a nivell d'infraestructures". En aquest sentit, un cop rebudes totes les demandes, el comú analitzarà que siguin projectes de parròquia, de competència comunal, que aportin un benefici per a la ciutadania i que complexin amb una sèrie de requisits econòmics, tècnics i legals. "Tenim moltes ganes que la ciutadania es faci el projecte seu", ha afegit.

Per a les persones que vulguin adreçar les seves demandes al comú, a banda de poder dirigir-se a l'apartat web ja esmentat, López ha explicat que la corporació també ha instal·lat unes bústies en diversos punts de la parròquia on qui ho desitgi podrà dipositar les seves sol·licituds. Així, la ciutadania trobarà bústies al Centre cultural la Llacuna (de les 8 a les 20 hores), a l'Espai Ciutadà (de les 8 a les 15 hores), al Servei de Tràmits de Santa Coloma (de les 8 a les 15 hores) i, com a novetat, també s'ha habilitat un punt al Rusc per recollir les propostes del jovent de la parròquia. Les persones que poden participar en aquesta edició són totes aquelles censades a Andorra la Vella i que siguin majors de 16 anys.

Quant a les pistes de bàsquet que preveu construir la corporació, i que va ser la proposta guanyadora de la primera edició dels pressupostos participatius, López ha exposat que les obres avancen a bon ritme al carrer Prat Salit i la idea és que el projecte sigui una realitat abans de l'estiu. A més, ha recordat que gràcies a les propostes rebudes es va constatar que molts ciutadans demanaven una millora de les voravies i de l'embelliment de la parròquia i, en aquest sentit, ha manifestat que, paral·lelament, el comú també està fent actuacions en aquestes dues línies. Un exemple és l'arranjament de les voravies del carrer Gil Torres, un projecte que entra dins de la partida d'un milió d'euros que la corporació ha destinat a aquest fi.

La voluntat del comú és que aquesta sèrie de demandes relacionades amb el manteniment de la parròquia es facin arribar mitjançant canals com l'Espai Ciutadà, la web corporativa, la recent aplicació ciutadana o les xarxes socials amb l'objectiu de deixar els pressupostos participatius per a projectes més relacionats amb les infraestructures. L'any passat van prendre part de la iniciativa al voltant d'un 3% de la població de la parròquia, el que representa haver rebut fins a 134 propostes, de les quals 19 van passar a la fase de votació.