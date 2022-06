Andorra la Vella estrena nou ascensor entre Príncep Benlloch i Ciutat de Valls

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella, aprofitant la inauguració de l'edifici de protecció pública del Govern, Casa Aristot Mora, també ha presentat i activitat de manera oficial el nou ascensor públic que connecta l'avinguda Príncep Benlloch amb Ciutat de Valls, una infraestructura que, tal com ha assenyalat la cònsol major, donarà connectivitat al barri i permetrà millorar l'accessibilitat a la gent gran aportant una solució als grans desnivells que presenten diferents punts de la parròquia. "Crec que és un molt bon ascensor i donarà un gran servei al barri, a més de donar més seguretat, ja que a la part baixa d'aquest sector hi ha unes voravies molt estretes", ha exposat i ha donat les gràcies a la propietat del terreny per permetre'ls instal·lar la infraestructura.

Malgrat que des de la corporació es treballa intensament per facilitar al màxim els accessos i les connexions entre tots els punts d'Andorra la Vella, Marsol ha acceptat que encara "hi hauria d'haver més ascensors", motiu pel qual ha indicat que han tret un concurs públic per instal·lar un elevador que connecti l'avinguda Meritxell amb el carrer Bisbe Iglesias "per donar servei a la gent amb problemes de mobilitat". I també ha avançat que estan analitzant la possibilitat de col·locar un ascensor entre la Rotonda i Bisbe Iglesias, ja que també esdevindria un bon nexe d'unió que facilitaria els desplaçaments.