Andorra la Vella farà una prova pilot de recollida de brossa porta a porta

Andorra la VellaLa cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha anunciat aquest migdia en roda de premsa que la parròquia durà a terme una prova pilot per tal de testar el sistema de recollida de brossa i residus porta a porta. Acompanyada del conseller del comú de sostenibilitat, Gerard Estrella, Marsol ha indicat que "volem tirar endavant aquesta prova pilot. Som la capital del país, la parròquia més gran, i hem de prendre la iniciativa". La cònsol major s'ha marcat com a reptes principals durant la prova "reciclar millor, aconseguir generar menys residus i poder treure els contenidors de la via pública".

Pel que fa a la zona on es durà a terme aquest testatge, Marsol ha indicat que "serà en la zona de Santa Coloma i el Cedre". En aquest sentit, Estrella ha afegit que "l'afectació serà a cinc carrers de la zona i que tindrà una incidència en 514 llars, i afectarà unes 1.000 persones". Marsol ha posat molt èmfasi en la informació veïnal i ha explicat que "farem dues cartes als veïns on s'explicarà tot el procés i també una reunió informativa de barri". En relació amb la data quan es començarà afer aquesta prova pilot, des del comú han explicat que seria durant la segona quinzena de setembre, quan ja tots els residents hagin tornat dels períodes vacacionals.

Finalment, i en relació al sistema, la cònsol major ha explicat que la recollida es faria amb bosses de diferents colors, en funció de la fracció que es recollís cada dia. Marsol ha justificat aquesta elecció en detriment dels cubells, ja que "pensem que el sistema dels cubells pot anar molt bé per zones que tenen cases o edificis baixos, però no és el nostre cas". Pel que fa a l'operativa, Estrella ha indicat que "les bosses amb la fracció corresponent es podran baixar al carrer entre les 9 i les 12 de la nit, mentre que la recollida es durà a terme entre els 10 i la 1 de la matinada". Tant la cònsol com el conseller han posat molt èmfasi en la col·laboració ciutadana i han comentat que "per tal que el sistema funcioni és imprescindible la implicació i la col·laboració dels residents a la parròquia". En aquest sentit cal recordar que l'any passat, només a Andorra la Vella, les llars van generar un total de 10.700 tones de residus, unes 35 de mitjana diària. Estrella ha finalitzat dient que la prova serà fins a finals d'any, però que "farem trobades quinzenals amb l'empresa de recollida per valorar com funciona i les dificultats amb les quals s'han trobat.

Talls a la carretera de la Comella

En la compareixença, Marsol ha explicat també que, des d'aquest migdia, i durant "tres o quatre dies" la carretera de la Comella tindrà un tram tallat per tal de facilitar la neteja de les restes d'arbres que van quedar a la zona arran del temporal de vent que hi va haver el passat diumenge. No obstant això, la cònsol ha aclarit que la zona on no es podrà circular és posterior a la part on hi ha edificacions i que els veïns no tindran problemes per accedir als seus habitatges.