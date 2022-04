Andorra la Vella inaugurarà al maig un nou espai per a majors de 60 anys a Sant Coloma

Andorra la VellaAndorra la Vella ha presentat les diferents activitats per aquests mesos d'abril, maig i juny sota el nom 'La primavera ens mou!'. L'objectiu d'aquest programa era programar totes les diferents activitats que es fan a la capital i "demostrar que ens movem", ha expressat la cònsol major, Conxita Marsol, durant la presentació del programa. "Estem sortint d'una pandèmia i a Andorra la Vella hem vist que els ciutadans tenen ganes de sortir al carrer" i per aquest motiu s'ofereixen activitats durant tots els caps de setmana, ha indicat Marsol. Com a novetat, la cònsol ha avançat que durant el maig faran una festa a Santa Coloma per inaugurar el nou espai per a la gent a partir de 60 anys. "Volem que sigui un espai més actiu que una Casa Pairal", ha confessat Marsol qui ha reiterat que volen que desaparegui el concepte de Casa Pairal. La ubicació d'aquest nou indret serà a la zona de Prat Condal, que agafarà el relleu de la Casa Pairal ubicada a Casa Quim de Dolsa. A més, el nou espai estarà destinat a més activitats i volen que la gent "aporti idees i suggeriments".

La campanya de promoció d'aquestes activitats està inspirada en el color rosa dels cirers en flors de la primavera, tan característics de la capital. Entre les diferents activitats, tant de creació nova com de repetides d'altres anys, hi ha esdeveniments d'àmbit nacional, així com del comú i d'altres d'associacions. Aquest programa d'activitats es va iniciar amb el Xocofest aquest passat de setmana i s'allarga fins al 18 d'abril. "Hem creat il·lusió i molta expectativa i estem molt satisfets amb els resultats", ha declarat la cònsol major, assegurant que la proposta tindrà continuïtat en el futur.

El programa també inclou l'Andorra Sax Fest que es desenvolupa des del 9 i fins al 16 d'abril. A més, el dia 23 d'aquest mes se celebrarà la fira de Sant Jordi a la plaça del Poble i el 30 hi haurà l'arribada del Tour Auto Automobile 2022 París-Andorra. En aquest cas, el comú ha cedit l'aparcament del Parc Central per a l'activitat i Marsol ha destacat que l'esdeveniment farà que 1.000 places d'hotel de la parròquia estiguin ocupades. Enguany, el comú també recupera el tradicional mercat de la vall el 7 de maig i el 4 d'abril, i com a novetat, el 12 de maig hi haurà l'obra de teatre 'L'oreneta'.

Marsol també ha destacat la festa de la primavera que es farà entre el 13 i el 15 de maig a Riberaygua i Travesseres, i que servirà per revitalitzar el barri amb concerts i activitats. El programa també inclou la setmana de la diversitat cultural del 16 al 21 de maig, el festival Ull-Nu del 25 al 29 de maig, el Jambo Street Music entre el 16 i 18 de juny i la revetlla de Sant Joan amb la cremada de falles i la festa del poble amb el ja tradicional concert de 'Los Manolos'. Respecte a les diferents activitats, Marsol ha confessat que una gran part estan pensades perquè "la gent del país surti i en gaudeixi".

Uns 40.000 euros més per a l'enllumenat públic

D'altra banda, i en referència a l'increment del percentatge del cost de l'enllumenat públic, Marsol ha indicat que cada parròquia ho assumirà "com ells vulguin". A la capital han fet un primer càlcul aproximat i "estem parlant de 40.000 euros de diferència", ha assenyalat la cònsol qui ha recordat que a Andorra la Vella ja havien canviat molta instal·lació pública a leds. A més, "també estem fent un esforç per gastar menys als edificis públics i continuarem en aquesta línia", ha indicat, afegint que, a banda, també s'estan obrint molts negocis i pisos i, per tant, "tenim la bonificació de FEDA a nivell de l'enllumenat públic".

Finalment, la cònsol també ha estat preguntada pel recinte multifuncional. En aquest sentit, ha recordat que la ubicació a l'estadi comunal està agafant força, tot i que encara queden uns dies per acabar de valorar bé la proposta. Per tant, si anés en aquest indret, ha manifestat que hi hauria de quedar la pista d'atletisme i el camp verd, i respecte als Jocs dels Petits Estats, ha indicat que si convingués, la inauguració es podria fer a l'estadi nacional.