Andorra la Vella ja gaudeix de les pistes de bàsquet fruit dels primers pressupostos participatius

Andorra la VellaLa població d'Andorra la Vella ja disposa des d'aquest dimarts d'una nova zona multiesportiva. El comú ha programat una festa del bàsquet per donar el tret de sortida al resultat dels primers pressupostos participatius, una instal·lació a la qual s'ha destinat 140.000 euros i que inclou dues pistes de bàsquet reglamentàries 3x3, una minipista de futbol, quatre cistelles de minibàsquet i un arbre multibàsquet idèntic el que hi ha ubicat al Parc Central. Segons ha explicat el cònsol menor de la capital, David Astrié, l'èxit de l'equipament "està garantit" ja que l'esport "és un vector que uneix molta gent, i sobretot als més petits".

A banda de col·locar-hi les cistelles, la corporació també ha aprofitat per a instal·lar un passeig que comunica l'avinguda d'Enclar amb el carrer Prat Salit, afavorint així una entrada natural cap a l'escola andorrana de Santa Coloma. "El que pretenem és que el poble es faci seva aquesta zona esportiva, ja que estarà oberta les 24 hores i volem que sigui un centre de trobada del jovent de tota la parròquia", ha manifestat.

Al llarg de la festa del bàsquet, s'ha dut a terme un concurs de tirs lliures a càrrec de la Federació Andorrana de Bàsquet en la qual els participants s'han pogut endur pilotes i altres obsequis esportius. Posteriorment, ha tingut lloc l'espectacle 'Bots pel canvi' a càrrec de Basket beat, una entitat catalana que acompanya persones en el seu creixement personal, especialment a aquelles amb menys oportunitats, i que ofereix concerts i tallers fent música amb pilotes de bàsquet.

Pel que fa a la segona edició dels pressupostos participatius, Astrié ha recordat que per a aquest any s'ha doblat el pressupost, arribant fins als 200.000 euros. Quan falta una setmana per al tancament de les votacions dels 14 projectes finalistes, ja han donat la seva opinió més de 500 persones. "És una dada molt positiva perquè la gent s'involucra, participa, i això és bo per a la parròquia", ha conclòs.

Discussions amb Escaldes-Engordany per la vall del Madriu-Perafita-Claror

En relació amb l'afer de la vall del Madriu-Perafita-Claror, Astrié ha posat en relleu que fins al moment "no hi ha cap altra notícia", ja que la propera reunió de la comissió està prevista després de l'estiu. "Penso que s'han dit moltes coses i ja veurem que passa", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que des de la resta de comuns "ja ens hem pronunciat" i s'ha referit a les paraules del cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral. "Ja ha fet declaracions en nom dels altres comuns i ja s'ha dit tot el que s'havia de dir", ha afegit.