Andorra la Vella podrà gaudir per un període de 20 anys de dos espais públics a la zona de The Cloud

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella i Andorra Telecom han arribat a un acord a través del qual la companyia cedeix al comú l’ús de dues places públiques a la zona on s’havia de construir The Cloud i on ara es farà el nou edifici d’Andorra Telecom. D’aquesta manera, la corporació comunal podrà fer ús d’aquestes espais públics i a canvi el comú cedeix a Andorra Telecom l’ús del subsòl, on s’ubicarà “un espai públic d’exposicions avantguardistes des del punt de vista tecnològic i digital”, tal com ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol. Aquest conveni ha comptat amb el suport de l’oposició que veu de bon ull que es conservin espais públics i que tiri endavant la construcció de la seu social d’Andorra Telecom. En la mateixa sessió de consell de comú s’ha aprovat que Jordi Sabata sigui el coordinador de l’Institut de Música. El gran repte que tindrà per endavant serà que esdevingui un centre oficial d’educació musical.

La cònsol major ha explicat que l’edifici d’Andorra Telecom ocuparà l’espai central, on ara hi ha l’edifici de serveis d’Andorra Telecom i que anirà més cap a enrere, és a dir cap al carrer Sant Salvador, que no pas cap a la zona de l’avinguda Meritxell. S’ha mostrat molt satisfeta amb l’acord a què s’ha arribat “després de moltes reunions”, ja que creu que “beneficia Andorra la Vella, Andorra Telecom i beneficia el comú”. En aquest sentit, s’ha mostrat especialment satisfeta que es puguin conservar aquests dos espais públics i que es pugui mantenir la connexió amb la zona de Prada Ramon. Tal com s’ha esmentat a canvi de la cessió d’ús per 20 anys dels espais públics, el comú d’Andorra la Vella cedeix a Andorra Telecom l'ús del subsòl, perquè es pugui construir aquest espai públic d’exposicions, que tal com ha detallat Marsol ha de tenir l’entrada principal per l’avinguda Meritxell, amb al qual cosa, tot i que l’ocupació del subsòl afecta també els carrers Riberaygua i la Borda, gran part serà el de l’avinguda. A la sessió de consell de comú també s’ha destacat que la plaça de l’avinguda Meritxell farà uns 1.000 metres quadrats mentre que la de darrere en tindrà uns 1.800.

Des de l’oposició han votat favorablement a aquest conveni si bé han volgut incidir en el fet que al 2019 semblava “que tot estava al sac i ben lligat” i finalment s’ha vist “que les coses no estaven tan clares”. “Esperem i desitgem que es pugui dur a terme la construcció i que l’impacte que pugui tenir a aquesta part de la parròquia" sigui beneficiós, han subratllat. En aquest sentit, tant majoria com oposició han valorat que ha de servir per dinamitzar la zona. “Pot ser un revulsiu”, ha assenyalat Dolors Carmona, i en el mateix sentit, Marsol ha recordat l’important volum de persones que rep l’oficina comercial i que aquest “moviment pot ser beneficiós”. Pel que fa als terminis, la cònsol ha manifestat que ara és una cosa que depèn d’Andorra Telecom.

Nou coordinador a l'Institut de Música

D’altra banda, la sessió de consell de comú d’aquest dijous ha servit perquè Jordi Sabata hagi estat nomenat coordinador de l’Institut de Música. Marsol ha destacat que aquest nomenament és “un pas més” en la feina que es vol fer perquè l’institut sigui “un referent cultural i d’ensenyament al país”. Ha recordat que l’any passat es va impulsar l’ordinació a través de la qual es creava la figura del coordinador i que es va pactar amb els professors que fos un càrrec polític i no funcionarial. La cònsol ha manifestat que no ha estat fàcil trobar la figura de Sabata, que ocuparà el càrrec fins que acabi l’actual mandat, i n'ha destacat el seu perfil per l’experiència en gestió de conservatoris, com el de Berga, i els seus coneixements musicals. Un dels reptes que l’actual coordinador tindrà per endavant serà fer les passes perquè l’institut esdevingui centre oficial d’educació musical, una feina que a la majoria li agradaria que estigués feta de cara al curs vinent. Sabata ha explicat que consolidar l’institut com a centre oficial comportarà l’establiment de plans d’estudis perquè les titulacions siguin homologables. El nou coordinador també ha destacat que vol treballar perquè l’institut sigui present en l’àmbit cultural a tot el Principat i també per augmentar la xifra d’alumnes. Sobre aquest darrer punt, ha puntualitzat que el fet de tenir una titulació reglada ja serà “un reclam” però que també cal treballar per potenciar la música comunitària, buscant diferents perfils d’edat que no necessàriament volen fer de la música la seva professió.

Des de l'oposició s’ha donat també suport a aquest coordinador i Carmona ha manifestat que esperen que el projecte de ser centre oficial es “faci realitat” i ha recordat que han demanat a la majoria que es faci un treball consensuat amb els professors “per evitar malentesos”.

Partida per a la sala d'exposicions

En la sessió de consell de comú també ha aprovat una transferència de crèdit de 620.000 euros per poder dur a terme les obres de construcció del centre d’art d’Andorra al Parc Central. Tal com ha explicat el cònsol menor, David Astrié, els diners provenen de la partida del projecte de la plaça de la Rotonda, que ha pogut ser adjudicada per menys diners dels previstos. Marsol ha subratllat que es vol que la reforma compleixi requisits d’eficiència energètica i que això també ha encarit els costos. També ha remarcat, a preguntes de l’oposició, que el conveni amb el Govern encara no està tancat però que hauria de ser per un termini curt per “no hipotecar” futures corporacions.

Arran d’aquest projecte, des de l’oposició s’ha criticat “el canvi en les regles de joc” que aplicarà a partir d’ara el comú, que ja no passarà per consell de comú la convocatòria de concursos per a l’elaboració de projectes, sinó només l’adjudicació. El conseller Sergi González ha destacat que l’ordinació del comú ho permet però ha remarcat que per una qüestió de “transparència” aquesta acords haurien de continuar passant pel ple del comú, ja que en cas contrari se’ls demana que aprovin temes dels quals no tenen informació. La cònsol major ha justificat que el canvi respon a la voluntat d’agilitzar els processos, ja que d’aquesta manera els concursos s’aprovaran en junta de govern, que es reuneix cada setmana i ha incidit que per convocar aquests concursos no és necessari passar pel ple del comú. Des de l'oposició també han lamentat que el projecte de remodelació de la plaça de la Rotonda no estigui clar. “És una incògnita encara”, ha destacat Carmona.