Andorra la Vella recupera la trobada de Sant Jordi amb la gent gran

Andorra la VellaLa sala polivalent del Centre de Congressos d'Andorra la Vella s'ha omplert amb més de dues-centes persones en la tradicional trobada de Sant Jordi amb la gent gran, organitzada amb el comú de la capital. Cal ressenyar que aquesta feia dos anys, des del 2019, que no es podia celebrar a causa de la pandèmia mundial de la Covid-19. En aquest sentit, la cònsol major de la parròquia capitalina, Conxita Marsol, ha destacat que "la gent gran ho han passat molt malament durant tots aquests anys, i es nota que hi havia ganes". Marsol, que ha estat acompanyada del cònsol menor, David Astrié, i la consellera de Social, Meritxell Pujol, ha fet entrega d'una rosa a les assistents, mentre que per als homes se'ls hi ha regalat el llibre "Les 100 coses que has de saber sobre Andorra" d'Arnau Colominas i Maria Cucurull.

A banda dels obsequis, s'ha organitzat un ball per celebrar la propera festivitat de Sant Jordi i s'ha ofert un berenar per als assistents. La cònsol major, en un petit discurs adreçat als assistents, ha dit que "fa goig que ens vegem avui aquí, tots tan ben arreglats, després de tant de temps sense poder-nos veure". El format de la festa oferia una gran pista de ball, amb tot de cadires al voltant, fet que Marsol ja ha dit que per Sant Joan, amb la pandèmia ja pràcticament superada, es canviarà i es recuperarà les clàssiques taules al llarg de la sala.