Andorra la Vella s'apunta al reciclatge invers

Andorra la VellaLa instal·lació de màquines que compensin el reciclatge en diferents punts de la parròquia és la proposta que s'ha proclamat guanyadora de la segona edició dels pressupostos participatius d'Andorra la Vella. Així ho ha anunciat aquest dimarts la consellera de Desenvolupament Estratègic i Comercial i de Pressupostos Participatius, Meritxell López, qui ha destacat l'elevada participació que ha rebut el projecte aquest any, ja que hi han pres part fins a 688 persones, el que representa un 3,27% del cens de població que podia votar i mig punt percentual més que en l'edició del 2021. "Això evidencia que és un projecte consolidat i amb bona acceptació per part de la ciutadania", ha apuntat.

Per tal de fer realitat el projecte de les màquines de reciclatge invers, la corporació hi destinarà un pressupost de 200.000 euros que, de fet, era l'import estipulat en la segona convocatòria dels pressupostos participatius. La idea s'ha proclamat guanyadora "indiscutible" d'aquesta edició amb la rebuda de 421 vots. En la segona posició, hi ha la instal·lació de parades de bus interactives, calefactables i ecosostenibles que ha rebut menys de la meitat, 187. Per a la consellera, la proposta guanyadora fa palès que la ciutadania pensa en clau mediambiental i amb tot allò relacionat amb l'economia circular i, per tant, "estem contents de la bona acceptació que ha tingut".

Pel que fa a les passes següents, López ha posat en relleu que "les fases del procés sabem quines són, però cada projecte té després una idiosincràsia diferent". Les màquines de reciclatge invers són una proposta que ja està implementada en altres països, però també a Andorra, com és el cas d'Ordino. En aquests moments, ha dit, l'àrea de Pressupostos Participatius i de Medi Ambient està definint el model que es vol implementar, les ubicacions, el nombre de màquines i els requisits necessaris perquè els dispositius "tinguin sentit amb altres propostes de reciclatge" que hi ha a la parròquia.

Una vegada l'anàlisi previ hagi finalitzat, caldrà convocar un concurs per tal de buscar l'empresa que s'encarregui de col·locar les màquines. Pel que fa a terminis, ha manifestat que la idea és disposar dels nous equipaments abans de l'estiu del 2023, malgrat que també s'han de considerar efectes externs que poden endarrerir la instal·lació. Tot i això, ha recordat que les pistes de bàsquet ubicades a Santa Coloma, fruit de la primera edició dels pressupostos participatius, s'ha implementat en tot just un any, per la qual cosa la idea és seguir en aquesta línia.

Serà més endavant quan també es definirà quina serà la recompensa de les màquines, ja que s'ha d'estudiar si es bescanvien els envasos per tiquets per gastar als establiments de la capital o bé s'opta per una altra alternativa. Quant a la resta de projectes presentats, López ha indicat que també està oberta la possibilitat que alguns d'ells s'acabin implementant, ja que hi ha d'interessants i d'un cost que no és tan elevat.

Finalment, la consellera ha exposat que del total de vots rebuts, el 36% corresponent a persones d'entre 31 i 45 anys; el 29% a la franja d'entre 46 i 60 anys; el 17% a persones d'entre 19 i 30 anys, i el 4% restant a joves d'entre 16 i 18 anys.