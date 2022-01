Andorra la Vella suspèn l'escudella de Sant Antoni

Andorra la VellaLa Confraria d'escudellaires d'Andorra la Vella i el comú d'Andorra la Vella han acordat, davant la situació sanitària actual, suspendre novament la celebració de l'escudella de Sant Antoni, prevista per al proper dilluns 17 de gener. La mesura es va prendre aquest dimarts al vespre en una reunió de la Confraria, en què es va decidir, per evitar contagis, no dur a terme la celebració popular ni els preparatius previs que implica. També, perquè s'entén que la impossibilitat de dur a terme el dinar multitudinari a la plaça Guillemó i haver-lo de substituir per un acte d'entrega de l'escudella als ciutadans feia perdre l'essència de la celebració popular.

Amb tot, la Confraria d'escudellaires d'Andorra la Vella i el comú, organitzadors de l'esdeveniment, han decidit posar a la venda igualment el plat commemoratiu pensant, sobretot, en tots aquells ciutadans que any rere any col·leccionen els plats d'aquesta diada tan arrelada a la capital. El recipient de fang es dedica aquest any al 55è aniversari de l'agermanament entre Andorra la Vella i Valls. És per això que la imatge que apareix al plat és la de la Torre dels Russos, un dels exemples de l'arquitectura de granit al país, que s'aixeca al poble de Santa Coloma i que és obra de l'arquitecte vallenc Cèsar Martinell. D'aquesta manera, a partir del proper dilluns, 17 de gener, es posaran a la venda 1.200 unitats dels plats a un preu de 7 euros, que es podran adquirir a les oficines del Centre cultural La Llacuna de dilluns a divendres entre les 8 i les 15 hores.