Aparcament gratuït a Encamp per esquiadors durant la temporada d'hivern

EncampEl comú d'Encamp oferirà aparcament gratuït al centre de la vila als esquiadors durant la temporada d'hivern. Ho afirma el cònsol menor, Jean-Michel Rascagnères, qui explica que la voluntat de la corporació era aplicar els descompte al 100% la temporada passada, però davant la impossibilitat d'arribada de turistes dels països veïns no es va acabar aplicant. D'aquesta manera, la corporació aplicarà una rebaixa total als aparcaments comunals del centre de la vila encampadana fins a les 23 hores als esquiadors, residents i turistes, que disposin de forfet a partir de l'inici de la temporada d'hivern 2021-2022.

Rascagneres indica que la voluntat de la iniciativa té dos vessants, per una banda "descongestionar la variant de la CG-2", a la qual en temporada alta hi ha una gran afluència de vehicles i "es produeixen retencions de circulació". A més, exposa que a l'aparcament del Funicamp, el qual no entraria a la proposta, "no hi ha suficients places per a tots els esquiadors". L'altra, seguint la línia del comú, és la reactivació econòmica de la parròquia, "atreure la gent al centre d'Encamp". "Les variants tenen molts avantatges, però també alguns inconvenients, com per exemple la de Tarascone, on tots els comerciants del poble s'hi oposen, i la d'Ax-les-Thermes, on ja ningú passa per dins de la vila", manifesta.

En aquest sentit, assenyala que la d'Encamp, és de gran utilitat per la gent que es desplaça per anar a treballar diàriament i "per centre de la població, ja que descongestiona el trànsit i dona tranquil·litat als vianants". Tanmateix, posa en relleu que l'afectació pels comerciants "és important perquè la gent passa de llarg" i, fins i tot, "hi pot haver molts esquiadors que ni saben que hi ha el poble aquí i no hi han entrat mai". Així doncs, assevera que la idea és oferir pàrquing gratuït durant toa la jornada perquè "els esquiadors puguin descobrir la vila mentre esperen que s'esbaeixin les cues que es generen a la sortida de pistes". "Atreure a al gent per fer treballar als nostres, que vinguin a consumir i fer vida a la parròquia per intentar ajudar el màxim possible als comerciants", afegeix.

Quant a la metodologia que s'implementarà, el cònsol menor explica que els esquiadors podran deixar el seu vehicle a qualsevol dels aparcaments de l'eix central d'Encamp i agafar el Funibus per poder pujar al Funicamp. En aquesta línia, apunta que els clients adquiriran el tiquet de descompte al 100% del pàrquing quan accedeixin al bus, tot presentant el forfet, sigui a la pujada o a la baixada. I assenyala que si des de la corporació detecten que hi ha "molta demanda d'aparcament" no descarten habilitar la mesura als pàrquings situats a la perifèria de la població.

Per cloure, Rascagneres comenta que des del comú es durà a terme una campanya publicitària per donar a conèixer la iniciativa a residents i turistes. A banda, recorda que la voluntat de l'administració era dur a terme una prova pilot a finals de la temporada 2019-2020, concretament "havíem fixat 13 i 14 de març del 2020", però amb l'esclat de la crisi sanitària i el tancament de les estacions d'esquí "no la vam poder realitzar".